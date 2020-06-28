Geleceğini belirleyecek sınava son dakikada koşarak yetişti Sakarya'da üniversite adaylarına yönelik yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunda bir öğrenci geleceğini belirleyecek olan sınava son dakikada koşarak yetişti.

Sakarya'da üniversite adaylarına yönelik yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunda bir öğrenci geleceğini belirleyecek olan sınava son dakikada koşarak yetişti. Sınavın başlamasıyla birlikte velilerin de heyecanlı bekleyişi başladı.

Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince Sakarya'da binlerce öğrenci bir ilki yaşayarak pandemi tedbirleri kapsamında sınava alındı. Üniversite adayları, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Üniversite adayı olan bir öğrenci ise geleceğini belirleyecek olan sınava son dakikada koşarak yetişti. Sınavın başlamasıyla birlikte velilerin ise okul çevrelerinde heyecanlı bekleyişi başladı. Sınava giren öğrenciler salonlarda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarının başarılı olmaları için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA