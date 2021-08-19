Geleceğin Yüzücüleri TBB Muratlı Yüzme Havuzu'nda Yetişiyor
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Geleceğin Yüzücüleri TBB Muratlı Yüzme Havuzu'nda Yetişiyor

Geleceğin Yüzücüleri TBB Muratlı Yüzme Havuzu'nda Yetişiyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği yüzme kursları eğitimi başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği yüzme kursları eğitimi başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında çocukların yaz tatillerini daha iyi şartlarda geçirmelerini, sportif becerilerini ortaya koymalarını sağlamak, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla 2020 yılından bu yana düzenlediği yaz etkinlikleri bu yıl da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Muratlı Yüzme Havuzu'nda başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen yüzme kursu ile çocuklar hem spora teşvik ediliyor hem de keyifli vakit geçirmelerine imkan sağlanıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Muratlı Yüzme Havuzu'nda verilen yüzme kursunda, hijyen kuralları ve pandemi tedbirleri dikkate alınarak 4-12 yaş aralığındaki çocuklara toplamda 164 saatlik yüzme eğitimi verilecek. Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde 2 grup halinde verilecek olan eğitimler, saat 11. 00 ile 18. 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Konu hakkında bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Daha önce Muratlı ilçesine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden birinde çocukların, serinlemek için havuz haline getirilmiş bir kamyon kasasına bindiklerini görmüş, onlara Muratlı ilçemize sağlıklı, güvenli ve konforlu koşullarda havuza girebilecekleri, yüzme becerisi kazanabilecekleri bir tesis yapma sözü vermiştim. Vakit geçirmeksizin projemizi hayata geçirdik, tesisimizi inşa ettik ve faaliyete geçirdik. Salgın koşulları sebebiyle Muratlı Yüzme Havuzu'muzu tam kapasiteli olarak hizmete sunamamış olsak da çocuklarımızın yaz tatilinde yüzme sporundaki becerilerini ortaya koymalarına imkan sağlamak amacıyla bu eğitim programımızı düzenledik. Gerçekleştirmekte olduğumuz bu eğitim hizmetimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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