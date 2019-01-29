Geleceğin Yönetmenleri Lüleburgaz'da Yetişiyor

Lüleburgaz Belediyesinin katkıları ile hazırlanan "Herkes Film Çekebilir" projesi kapsamında açılan film akademisinde yönetmenlik, oyunculuk ve kameramanlık eğitimleri veriliyor.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde gerçekleştirilen eğitimlerde çoğunluğu gençlerden oluşan 35 öğrenciye film çekme teknikleri, senaryo yazımı ve oyunculuk gibi pek çok konuda bilgi veriliyor.

Film Akademisi Koordinatörü Dilek Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 150 kişinin başvurduğu akademiye mülakatla 35 kişinin alındığını söyledi.

Eğitimlerin yaklaşık 1 yıl süreceğini belirten Çakır, akademiye katılanlara çok ciddi eğitimler verdiklerini ve verilen eğitimler sonrasında herkesin bir yönetmen adayı olabileceğini ifade etti.

Eğitimlerin çok faydalı ve güzel geçtiğini anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Kadraj, montaj, kamera, temel oyunculuk, senaryo gibi eğitimler veriliyor. Eğitimlerimizde A'dan Z'ye bir film nasıl çekilir onu öğretiyoruz. Akademimizin amacı gençlerin ve yetişkinlerin takım ruhuyla hareket edip kendi yeteneklerini keşfetmeleridir. Ayrıca, istihdama da katkıda bulunmayı istiyoruz. Bu konuda da yapımcı Mustafa Ünlü bize çok destek oldu. Yönetmen Can Ulkay da bizlere destek vermekte. Örneğin şu anda vizyonda olan Çiçero filminde üç öğrencimiz görev aldı. Yine Turkish Ice Cream filminde de 2 öğrencimiz görev almıştır."

Çakır, öğrencilerin yurt dışında bir haftalık eğitim alacağını da sözlerine ekledi.

"Hayallerimin peşinde koşuyorum"

Öğrencilerden Sevtap Aşkın, 20 yıl önce çekilen bir dizide yönetmen yardımcısı olarak görev aldığını, senaryo ve birikimlerini değerlendirmek amacıyla da akademiye katıldığını ifade etti.

Burada çok güzel bilgiler edindiklerini aktaran Aşkın, "Hayallerimin peşinde koşuyorum. Senaryodan, kameraya, ışıktan, sese her şeyin eğitimini alıyoruz. Bir gün ben de kendi filmimi çekeceğime inanıyorum" dedi.

Koray Koç ise 4 aydır akademide eğitim aldığını ve Çiçero filminin çekimlerine katılarak çok şey öğrendiklerini belirterek, herkesin akademiye katılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA