Geleceğin yıldızları yetişecek
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Geleceğin yıldızları yetişecek

Geleceğin yıldızları yetişecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından futbol kursu açıldı.

Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından futbol kursu açıldı.

Yaz Spor Okuluna katılan öğrencilere malzemeleri Altınova Belediyesi Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumunda düzenlenen törenle verildi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, futbol kursuna katılan genç sporculara forma, ayakkabı ve spor çantası hediye etti. Metin Oral, "Geleceğin yıldızlarının yetişeceği, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor alışkanlığı edinmesinde büyük katkısı olan Yaz Okulunda futbol kursumuz başladı. Çocuklarımıza spor disiplini ve eğitimini kazandırmak ve düzenli spor yapmalarını sağlamak arzusundayız. Geleneksel hale getirilen yaz spor okullarının bu yıl 14'üncüsünü açıyoruz. 2019 ve 2020 yıllarında salgından dolayı kurslarımızı açamamıştık. Yaz okullarımıza ilginin her geçen yıl daha da artması bizleri oldukça memnun ediyor" diye konuştu. - YALOVA

Geleceğin yıldızları yetişecek
Geleceğin yıldızları yetişecek
Geleceğin yıldızları yetişecek
Geleceğin yıldızları yetişecek
Geleceğin yıldızları yetişecek
Geleceğin yıldızları yetişecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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