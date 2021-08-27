Geleceğin yıldızları sertifikalarını aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geleceğin yıldızları sertifikalarını aldı

Geleceğin yıldızları sertifikalarını aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mustafakemalpaşaspor Belediyesi'nin açtığı yaz spor okulunda basketbol ve futbol branşlarında eğitimlerini tamamlayan sporculara sertifikaları törenle verildi.

Mustafakemalpaşaspor Belediyesi'nin açtığı yaz spor okulunda basketbol ve futbol branşlarında eğitimlerini tamamlayan sporculara sertifikaları törenle verildi.

13 Temmuz – 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında eğitim veren yaz okuluna 7-14 yaş arası toplam 50 öğrenci katıldı. Belediye Basketbol ve Futbol Şubeleri tarafından öğrencilerin bedenen ve zihnen gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak maksadıyla düzenlenen yaz okullu sona erdi. Yaz spor okulunda eğitimlerini tamamlayan minik sporcular, Adnan Menderes Meydanında düzenlenen törenle sertifikalarını Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın elinden aldı. Mehmet Kanar, "Çocukların boş zamanlarını spor ile değerlendirmeleri bize son derece mutluluk veriyor. Velilerimizde çocuklarımızda çok memnunlar olumlu yönde tepkiler alıyoruz" dedi.

Başkan Mehmet Kanar, "Belediyemizin bu hizmeti geleneksel hale geldi. Anne babalar çocuklarını kurslarımıza gönül rahatlığıyla gönderebilirler. Yaz kursuna katılan miniklerimizi tebrik ve takdir ediyorum. Öğrencilerimizin gelişerek ilçemizi tüm spor dallarında profesyonelce temsil edeceklerine inanıyor hepsini gözlerinden öpüyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Geleceğin yıldızları sertifikalarını aldı
Geleceğin yıldızları sertifikalarını aldı
Geleceğin yıldızları sertifikalarını aldı
Geleceğin yıldızları sertifikalarını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Burak Elmas'tan PFDK'ya: Size savunma yapmayı zül addederim
Burak Elmas'tan PFDK'ya: Size savunma yapmayı zül addederim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Fahrettin Koca Vladimir Putin Sultan Alparslan
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Deniz Akkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Muslera Cristiano Arda Güler Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Geleceğin yıldızları sertifikalarını aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 16:41:16. #1.16#

title