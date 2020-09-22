Geleceğin yıldızları Altındağ'da yetişecek
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Geleceğin yıldızları Altındağ'da yetişecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Altındağ Belediyesinin ortak projesiyle geleceğin yıldız sporcularının yetiştirileceği Ankara'nın ilk 'Sporcu Fabrikası'nın temeli atıldı.

Geleceğin yıldızları Altındağ'da yetişecek
22.09.2020 10:13 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:18

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Altındağ Belediyesinin ortak projesiyle geleceğin yıldız sporcularının yetiştirileceği Ankara'nın ilk 'Sporcu Fabrikası'nın temeli atıldı.

Geleceğin şampiyonları Altındağ'da yetişecek. Ulubey Mahallesi'nde yapımına başlanan "Sporcu Fabrikası" pek çok farklı branşta, başarılı sporcuların yetişmesini sağlayacak. 4 bin 200 metrekare büyüklüğündeki dev tesis, birçok sporcuya ev sahipliği yapacak.

"Altındağ'ı zirveye taşıyacağız"

Altındağ'da yepyeni bir dönemi başlatacak olan dev tesis hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ'da sporu atağa kaldıracak, yeni spor tesislerini hayata geçirecek ve şampiyonları Altındağ'dan yetiştireceğiz demiştik. Bugün bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken ilk adımı attık. Sporcu fabrikamızın yapımına başladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na katkılarından ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Altındağ'ı hep birlikte zirveye taşıyacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"Türkiye' ye örnek olacak"

"Bu tesis, Türkiye'ye örnek olacak. Ankara'da ise tek olacak" diyen Başkan Balcı, "Hep söylediğim ve inandığım gibi geleceğin şampiyonları Altındağ'dan çıkacak inşallah. El ele vereceğiz ve Altındağ'da, boks, taekwando, eskrim, güreş, okçuluk, yüzme, masa tenisi, basketbol, futbol gibi birçok branşta sporu öne çıkartarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yön vereceğiz. Bunun yanında da tabii ki uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları da buradan yetiştireceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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