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Geleceğin yıldızları #20: Berkay Çıvgın

Koronavirüs süreci sizin için nasıl geçti?

Geleceğin yıldızları #20: Berkay Çıvgın
18.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:48

Koronavirüs süreci sizin için nasıl geçti?


Salgın döneminin büyük bir kısmında ailemin yanındaydım. Tabii ki uzun bir sürenin ardından onları görebildiğim için mutluyum fakat işlerin bir an önce tamamen düzelmesini ve basketbola dönmeyi istiyorum. Bu süreçte olabildiğince antrenman yapmaya çalıştım. Evde yapılabilecek bütün antrenmanları yaptım.


Basketbolla nasıl tanıştınız?


Annem ve babam, okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev alıyorlardı. Yani onlar daima sporun içindeydiler. Basketbol, tanıştığım ilk spor branşlarından biriydi. Diğer şeyleri de denedim fakat basketbolu daha fazla sevdiğim. Tüm sanların sevdiği ve mutlu olduğu bir işi yapması gerektiğini düşünmüşümdür hep. Bu nedenle basketbola duyduğum tutkuyu profesyonelleştirmek istedim.


Bu arada, eğer basketbol oyuncusu olmak istemeseydiniz hangi mesleği icra etmek isterdiniz?


İnsanların hayatlarına dokumak, onların duygularını hissetmek benim için çok önemli. Sanırım basketbolcu olmasaydım psikolog olurdum.


Eğitim hayatınız nasıl ilerliyor?


Eğitim tercihimi BESYO’den yana kullandım. Çünkü yeteneklerimi kullanabileceğim ve kendimi ifade edebileceğim bir alanda eğitim almak istiyordum. Tabii ileride benim gibi hevesli sporculara el uzatma düşüncesi heyecan verici.


Basketbol Gelişim Ligi’nde geçirdiğiniz bu sezona dair yorumlarınız neler?


Rekabet seviyesinin yüksek olduğu yoğun, yorgun bir sezonu geride bırakıyoruz. Bu sezon çok daha fazla süre parkede kaldım. Geliştim. Elbette hatalar yaptım fakat bu hatalar aslında en önemli şeylerdi. Basketbolda hata yaparsanız işleri nasıl düzelteceğinizi anlarsınız. Bunun yanında duygularımı da işin içine dâhil ettim. Tabii baş antrenörümüz Eser Orhan’a ve başkanımız Ali Çekiç’e bana verdikleri bu fırsattan dolayı çok teşekkür ederim. Takımdaki ortam tıpkı sıcak, samimi bir aile ortamı gibi.




BGL’nin gençlere yaptığı katkı hakkında neler düşünüyorsunuz ve sizce genç oyuncu gelişiminde neler yapılmalı?


Bence BGL, gençlerin kendi potansiyelini farkına varması adına çok önemli bir lig. Gençlik yıllarınızda sorumluluk almayı, liderliği, hatalarınızı telafi etmeyi öğreniyorsunuz.

Diğer soruya gelecek olursak bence yapılması gereken en önemli şey, ilköğretim okullarındaki sistemi değiştirmek. Yani bu spora ilgi duyan üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencilerine özel olarak eğitimler verilmeli. Lise yıllarına kadar kademeli turnuvalar oynatılmalı.


Sizce oyun özelliklerinizin artı ve eksi yönleri neler?


Bence topla birlikte çok hızlıyım, sahayı her anlamda hızlı kat ediyorum. Ayrıca pick&roll’de iyi olduğumu düşünüyorum. Eksi yönlerimde ise şut başı çekiyor.


Sizce günümüz basketbolunda ne gibi farklılıklar var?


Açıkçası en büyük değişimin pivotlar üzerinden yaşandığını düşünüyorum. Pivotlar, geçmişteki gibi sadece boyalı alana çakılı kalıp oynamıyorlar. Hücum silahlarına birkaç şey daha eklemeleri gerektiği için yay gerisine açılıyorlar. Böylece oradaki alan kısalara kalıyor. Kısalar daha hızlı ve teknik oldukları için onların tempoları ve atletizmleri oyuna pace&space açısını getiriyor. Yani hız, şut, tempo ve atletizm. İşte temel değişim bu.


NBA’de en sevdiğiniz takımınız kim? Ayrıca aynı şekilde oyuncu.



Los Angeles Lakers ve Kyrie Irving


Hangi dört oyuncuyla birlikte sahada yer almak isterdiniz?


Ray Allen, Michael Jordan, Anthony Davis ve Shaq O’Neal.


Hobileriniz neler?


Hayatımda her anlamda dengeyi seviyorum. Bu yüzden basketboldan arta kalan zamanımda aileme, kitaplarıma, oyunlarıma, arkadaşlarıma, bilardo oynamaya eşit zaman ayırıyorum.


Emeklilik sonrası hedefleriniz neler?


Dediğim gibi, hevesli sporcuların basamak atlamasını istiyorum. Bu nedenle antrenör olmak isteyebilirim.


En sevdiğiniz kitap ve film ne peki?


Kitap olarak Nutuk diyeceğim. Film ise 12 Kızgın Adam.


Son olarak, geleceğe dair hedefleriniz neler?


Basketbol Süper Ligi’nde süre alan, istikrarlı bir şekilde iyi oynayan, Milli Takım’a yükselen bir oyuncu olmak istiyorum. Ve evet, bu hedeflerim için çok çalışmalıyım. Gelişmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.


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