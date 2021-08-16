Geleceğin yıldız sporcularını Bozüyük Belediyesi yetiştiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geleceğin yıldız sporcularını Bozüyük Belediyesi yetiştiriyor

Geleceğin yıldız sporcularını Bozüyük Belediyesi yetiştiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen Hentbol Kursu Spor Salonu'nda devam ediyor.

Bilecik Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen Hentbol Kursu Spor Salonu'nda devam ediyor.

Çocukların pandemi sonrası sosyalleşmesi ve yaz tatillerini spor yaparak faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulu kurslarından Hentbol branşındaki çalışmalar 8-14 yaş aralığındaki sporseverlerle devam ediyor. Çocuklar için güzel bir takım sporu olan hentbol çalışmaları haftanın 5 günü ve uzman eğitmenler eşliğinde yapılıyor. Öğrencilerin severek takip ettiği, çocukların özgüvenini artıran, iyi ilişkiler kurmalarını sağlayan, taktiksel becerilerini geliştiren ve ekip çalışmasını öğreten sevilen bir takım sporu olan hentbol kursları ilgi görüyor. - BİLECİK

Geleceğin yıldız sporcularını Bozüyük Belediyesi yetiştiriyor
Geleceğin yıldız sporcularını Bozüyük Belediyesi yetiştiriyor
Geleceğin yıldız sporcularını Bozüyük Belediyesi yetiştiriyor
Geleceğin yıldız sporcularını Bozüyük Belediyesi yetiştiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Bülent Tüfenkci
Magazin Işın Karaca Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Geleceğin yıldız sporcularını Bozüyük Belediyesi yetiştiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 14:07:33. #1.16#

title