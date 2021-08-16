GELECEĞİN YILDIZ SPORCULARI BOZÜYÜK BELEDİYESİ YAZ SPOR OKULLARINDA YETİŞİYOR 16 2021, 17: 13

Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen Hentbol Kursu Kapalı Spor Salonu'nda devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen Hentbol Kursu Kapalı Spor Salonu'nda devam ediyor.

Çocukların pandemi sonrası sosyalleşmesi ve yaz tatillerini spor yaparak faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulu kurslarından Hentbol branşındaki çalışmalar 8-14 yaş aralığındaki sporseverlerle devam ediyor. Çocuklar için güzel bir takım sporu olan hentbol çalışmaları haftanın 5 günü ve uzman eğitmenler eşliğinde yapılıyor. Öğrencilerin severek takip ettiği, çocukların özgüvenini artıran, iyi ilişkiler kurmalarını sağlayan, taktiksel becerilerini geliştiren ve ekip çalışmasını öğreten sevilen bir takım sporu olan hentbol kursları ilgi görüyor.

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Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen Hentbol Kursu Kapalı Spor Salonu'nda devam ediyor.

Çocukların pandemi sonrası sosyalleşmesi ve yaz tatillerini spor yaparak faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulu kurslarından Hentbol branşındaki çalışmalar 8-14 yaş aralığındaki sporseverlerle devam ediyor. Çocuklar için güzel bir takım sporu olan hentbol çalışmaları haftanın 5 günü ve uzman eğitmenler eşliğinde yapılıyor. Öğrencilerin severek takip ettiği, çocukların özgüvenini artıran, iyi ilişkiler kurmalarını sağlayan, taktiksel becerilerini geliştiren ve ekip çalışmasını öğreten sevilen bir takım sporu olan hentbol kursları ilgi görüyor.

Kaynak: Habermetre