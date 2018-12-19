Geleceğin Yazarlarının Hikayeleri Kitapta Toplandı

MANİSA'da, yazmayı sevdirmek için düzenlenen yarışmada ilk 20'ye giren hikayelerden 20'si seçilip, bir kitapta toplandı. Çoğaltılan kitap ise, ilçe genelindeki okullara ücretsiz dağıtıldı.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen şubat ayında 'Bir Hikayem Var' adlı yarışma düzenlendi. Yarışmayla, öğrencilere yazmayı sevdirmek, imla kurallarına dikkat çekmek, okullarda kitap okuma oranını arttırmak, fen bilimlerinde yetiştirildiği gibi sosyal alanda da ihyacı olan kaliteli şairleri, yazarları, usta kalemlerin yetiştirilmesi amaçlandı. Kentteki 30 ortaokul ve liseden 500 öğrenci, hikayeler yazdı. Jüri bu hikayeleri inceleyip 20'sini seçti. Ayrıca ilk 3'ten 1'nci öğrenciye tam altın, 2'nci öğrenciye yarım altın, 3'ncü öğrenciye ise çeyrek altın hediye edildi. Toplanan 20 eser ise 1 kitapta toplanarak çoğaltıldı. Kitaplar, ilçe genelindeki okullara ücretsiz olarak dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Sözel olarak okuduğunu daha iyi anlayabilme, hayatı daha iyi okuyabilme, yazarlık vasıflarını geliştirebilme, bu anlamda kabiliyetli ve yetenekli çocuklarımızı ortaya çıkarabilmemiz için bir çalışma yaptık dedi. Proje sorumlusu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kumray Cin ise Projeye katılan öğrencilerimizde ortaya çıkan farklılıklar çok güzel. Örneğin öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini yazıya daha rahat aktarabiliyorlar. Bu çok güzel bir etki yarattı. Projemizin genel gidişatından memnunuz dedi.

ÖĞRENCİLER MUTLU

Hikayesi dereceye girenler öğrenciler duygularını dile getirdi. Ali Rıza Çevik Ortaokulu Öğrencisi Eslem Nur Karataş, Öncelikle hikaye yazmak için çok kitap okuyup, hayal gücümüzü geliştirmek gerekir. Bunun için de kitap okumayı sevmek gerekir. Kendi kendime sorular sordum. Bu sorularımın cevaplarını ise hikayelerime aktardım. İleride de, yazı yazmayı bırakmayacağım dedi. Aynı okulda öğrenci Arda Durmaz, Katıldığım bu yarışmada yazdığım hikayeyle 5'nci oldum. Yarışma sayesinde, imla kurallarını ve Türkçeyi daha iyi kullanmaya başladım dedi. Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Teslime Çelik ise, Hikayemin birileri tarafından okunması çok hoş ve gurur verici. Hikayemi yazarkenki amacım, toplumumuzun sorunlarını dile getirmek. Etkili bir şekilde bunu insanlara aktarmaktı. Bunu birazda olsun başarabildiysem, benim için çok mutluluk verici. Hikayemin bana kattıkları ise kendimi geliştirmemi, yeteneğimin olduğunu keşfetmemi bunun üzerinde ilerlememi sağladı. Okuma yazmaya olan ilgim biraz daha arttı dedi. - Manisa

Kaynak: DHA