"Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması" sonuçlandı Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Yarışma bu yıl Hüsn-i Hat dalı iki kategori, çini, tezhip ve minyatür olmak üzere dört farklı branşta düzenlendi. Yarışmaya, yurtiçi ve yurtdışından toplam 202 eser katıldı ve 4 branşta toplam 25 ödül dağıtıldı.

Hüsn-i Hat dalında eserleriyle birincilikleri Hakan Arslan ve Abdullah Eren kazanırken, çini branşında Mehmet Kınık, tezhipte Nazanin Rahanama, minyatür dalında ise Emine Suna Baran ödül almaya hak kazandı.

Yarışmanın ödül töreni 5 Eylül'de Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Dereceye giren eserler ayrıca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenecek bir sergi ve yayınlanacak bir katalog ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA