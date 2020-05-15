Geleceğin turizmi Çeşme'de konuşuldu
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Geleceğin turizmi Çeşme'de konuşuldu

Geleceğin turizmi Çeşme'de konuşulduİZMİR'de ilki düzenlenen 'Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı'nın ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geleceğin turizmini Çeşme'ye getirmek, dünya çapında örnek gösterilecek bir turizm markasının İzmir ve Ege Bölgesi'nde var...

Geleceğin turizmi Çeşme'de konuşuldu
15.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:10

Geleceğin turizmi Çeşme'de konuşuldu

İZMİR'de ilki düzenlenen 'Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı'nın ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geleceğin turizmini Çeşme'ye getirmek, dünya çapında örnek gösterilecek bir turizm markasının İzmir ve Ege Bölgesi'nde var olmasını sağlamak için ilk geniş katılımlı toplantıyı yaptıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Planı kapsamındaki 'Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de hazır bulundu. Çeşme Alaçatı'daki bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk toplantıyı yaptıklarını ve bundan sonra 2 haftada bir araya geleceklerini söyledi. Ege Turizm Merkezi Çeşme ve Didim etabı bulunduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Daha ilk bahar ama erken bir yaz yaşıyoruz İzmir ve Çeşme'de. Bugün Ege Turizm Merkezi Çeşme etabı ile ilgili büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediyemiz ve ticaret odası ile komisyon oluşturma kararı doğrultusunda bir araya geldik. Bu bünyede komisyonumuzu oluşturduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, turizm sivil toplum kuruluşları ve odalardan oluşan komisyonda Yüksek Teknoloji Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Valimiz ile ticaret odasından temsilcimiz var. Bundan sonra düzenli olarak burada geniş tabanlı bir kabulün oluşturulacağı bir plan yaratacak ve Çeşme'de bakanlık koordinasyonunda toplantıya devam edeceğiz" dedi. Çeşme'nin dokusuna ve yapısına uygun hareket edileceğinin altını çizen Bakan Ersoy şöyle devam etti:

"Geleceğin turizmini Çeşme'ye getirecek, sadece Türkiye için değil dünya çapında örnek gösterilecek bir turizm markasının Çeşme projesinin İzmir ve Ege Bölgesi'nde var olmasını sağlamak için ilk geniş katılımlı toplantımızı yaptık. Bundan sonra toplantılara devam ederek örnek planlamayı yapacağız ve sonrasında projenin ihale ve yapılaşma aşamasına geçeceğiz. 2 haftada bir düzenli olarak buluşacağız. Arada bir teknik ekip oluşturuyoruz. Yani sadece komisyon olmayacak. Çünkü teknik detaylar var. İki haftalık toplantılara zemin oluşturmak için ekip çalışması olacak. Bu projeyi netleştirerek yol haritasında yaşanan zorlukları ve faydaları göreceğiz. Bundan sonra Didim için daha hızlı ilerleriz."

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından projeyle ilgili soruları yanıtlayıp otelden ayrıldı.

Geleceğin turizmi Çeşme'de konuşuldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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