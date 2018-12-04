Geleceğin Tersane Ustaları Karasu'da Yetişiyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri, gelecekte gemilere şekil vermek üzere yetiştiriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin bir geminin ihtiyacı olan tüm branşlarda beceri kazandığını söyledi.

Okulda gemi kaynakçılığı, gaz altı kaynakçılığı, mobilya ve iç tasarım, bileşim teknolojileri alanı, kimya teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik elektronik bölümlerinin bulunduğunu aktaran Turhan, 17 atölye ve 710 öğrenciyle eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti.

Okula talebin yoğun olduğunu anlatan Turhan, son zamanlarda istihdama yönelik okulda yetişen öğrencilerin birçok fabrikada iş bulduğunu anlattı.

Turhan, şöyle konuştu:

"Yetiştirdiğimiz kaynak, mobilya, makine ustaları çok rahat şekilde iş bulma imkanına sahip olacak. İlçemizde son dönemlerde limanın açılmış olması, sanayinin daha da gelişmesi ve ihtisas bölgesinin ilçemizde kurulması, okulumuzu daha da popüler hale getirmiştir. Bu okuldan çıkan çocuklarımız hem ilçemizde hem de ülkemizin değişik fabrikalarında çalışarak ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır."

Öğrencilerden Sefer Kar, öğretmenleriyle atölyelerde farklı deneyimlerde kazandıklarına değinerek, gemi kaynakçısı olarak çalışmak istediğini belirtti.

Öğrencilerden Emirhan Uzun da okulda demir üzerine çeşitli mamul yaptıklarını ifade ederek, "Bu mesleği öğrenip gemi ustası olup gemi yapmak istiyorum." dedi.

Mobilya teknolojisi bölüm şefi İsmail Avcı ise günün şartlarına göre öğrencileri en iyi şekilde yetiştirdiklerine işaret ederek, "Okulumuzda geleceğin mobilya ustalarını yetiştiriyoruz. Yetişen öğrencilerimiz çok gayretli ve çok istekli öğrencilerimiz. Meslekle ilgili en ince işçilik gerektiren işlerden her türlü ahşaptan işleri okulumuzda yapılmaktadır." şeklinde konuştu.