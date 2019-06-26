Geleceğin Termal Kenti Sındırgı olacak

Sadece turizm yatırımları değil, toplantılar, seminerler de ilçe de yapılıyor. İki ayrı termal kaynak, doğal güzellikler ve termal teşvikler de yatırımcıları cezbedici özellik taşıyor.

"4. Uluslararası Termal ve Sağlık Zirvesi 4. Danışma Kurulu Toplantısı" Gerçekleştirildi

24-25 Eylül tarihlerinde Edremit'te gerçekleştirilecek, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonluğundaki 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'nin 4. Danışma Kurulu Toplantısı geçtiğimiz günlerde Sındırgı'da gerçekleştirildi.

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak'ın moderasyonundaki toplantı; Balıkesir Vali Yardımcısı Bayram Ali Köse, termal kaynağı bulunan ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, kültür ve turizm ile sağlık il müdürlükleri, üniversiteler, odalar ve borsaların yanı sıra ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile birlikte geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Doğal Şehir Unvanı Alan Tek Belediye Sındırgı

Toplantı, danışma kurulu için ev sahipliği yapan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın açılış konuşmaları ile başladı. Sındırgı'nın coğrafi ve nüfus özelliklerine ilişkin özet bilgi veren Yavaş, Sındırgı'nın doğal şehir unvanını alan tek belediye olduklarını belirtti. Yavaş, İlçenin sıcak su kaynakları, turizm potansiyeli ve turizmle ilgili projeleri hakkında bilgi vererek İlçenin yatırım potansiyelini anlatarak yatırımcılara yatırım yapmaya çağrıda bulundu. Özellikle yerli ve yabancı yatırımcı, turizm acentelarını ilçeye davet etti.

Balıkesir'de Destinasyon Planlamasına Önem Verilecek

Dr. Turgay Sehil tarafından "Termal sağlık turizmi destinasyonları ve ürün çeşitliliği" konulu yapılan sunumda uluslararası örneklerle karşılaştırma yapılarak Balıkesir'de sağlık kenti mantığıyla planlanması önerilen Gönen, Ayvalık ve Edremit'ten oluşan 3 bölgeye yer verildi. Sunum sırasında yerel yönetimlere önerilerde bulundu.

Eylül'de Gerçekleşecek Zirvenin Detayları Netleşti

Gerçekleştirilen toplantıda katılımcıların görüşleri alınarak Eylüldeki zirvede gerçekleştirilecek kongre panelleri ve genel program netleştirilmiş, sunum yapılacak konular ve oturumlar için başvuruların ve seçim sürecinin nasıl olacağı, program esnasında ziyaret edilecek termal tesislerin ve sağlık kuruluşlarının nasıl belirleneceği katılımcılara açıklandı. Balıkesir gezisi kapsamına Sındırgı bölgesinin de dahil edilmesi planlanıyor.

Balıkesir Sağlık ve Termal Turizm Odağında Bir Dernek'e Kavuştu

Edremit'te gerçekleşen 3. Danışma kurulunda kararı alınan termal ve sağlık turizm odağında çalışan bir dernek kurulması kararı bu süreçte yerine getirilmiştir. 7 termal ilçenin katılımıyla kurulan Misya-İda Sağlık Turizmi Derneğinin ilk genel kurulu 26 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Çaygören Barajında Eşsiz Bir Doğa Gezisi

Danışma kurulu toplantısı sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal hizmetler daire başkanlığına ait bot ve bölge halkına ait teknelerle Çaygören Barajının eşsiz güzelliği katılımcılara tanıtıldı. Geziden oldukça keyif alan ziyaretçiler sonrasında ilçe merkezinde turizme yönelik yapılan çalışmaları inceledi.

Akpınar Yaşam Merkezinin farklı bir hikayesi olması ve atölylerle birlikte ürün yapım aşamalarının da görülmesi açısından yabancı turistler için önem arz ettiği belirtildi. Sındırgı ilçesini bu şekilde hayal etmediklerini, muhteşem bir dönüşüm süreceinin olduğu ve gelecekte önemli bir termal merkez halini alabileceğini belirten ekip akşam yemeğinde Eman Termal de buluştu.

Toplantı ve gezinin genel değerlendirilmesi yapılırken, ilçede yürütülen faaliyetler ve turizm alanındaki gelişme katılımcılardan tam not aldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Balıkesir'in tüm ilçeleriyle turizme elverişli olduğunu belirterek, doğal güzellikleri ve termal kaynakları ile doğal şehir Sındırgı'nın da öne çıkması gerektiğini vurgulayarak "Turizmin t'si olmayan bir ilçeden termal turizmle gelişen bir ilçeye dönüştük. Halkımız da buna destek veriyor. Turizm bölgesinde yer alıyoruz. Mücadeleyi bırakmıyoruz. Yatırımcılara sonuna kadar kapılarımız açık. Gelin görün teşviklerden yararlanın. Özellikle yerli ve yabancı acentalarda bizim için önemli. Bu güzelliklerin Dünya'ya açılması ancak birlikte mümkün. Bizler üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." Sözlerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler