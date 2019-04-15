Geleceğin Tekstil Mühendislerine Müjde

Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) düzenlenen Ege Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçı Birliği 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Tekstil mühendislerine vereceğimiz burslar bakanlık tarafından onayladı" müjdesini verirken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ise "Lise öğrencisi gençlere tekstil mühendisliğini tanıtmak amacıyla 'Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi' isimli projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

EİB'in genel kurul maratonu çifte genel kurulla devam etti. Ege Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçı Birliği ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantıları EİB'de gerçekleştirildi. Ege Tekstil ve Ham addeleri İhracatçı Birliğinin genel kurulunda Orhan Soğuksu divan başkanlığına seçilirken, Melih Çakaloğlu ve Uğur Yılmaz da divan katipliğine seçildi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında da divan başkanlığına Hayati Ertuğrul seçilirken, divan katipliklerine de Turan Göksan ve Gülberk Örün seçildi.

"Biraz daha fazla çalışmamız lazım"

Ege Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçı Birliğinin genel kurulunda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye geneline baktığımızda, ülkemiz ve bölgemiz ihracatı ve istihdamı açısından büyük öneme sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörü 2018 yılında toplam 26 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştir. Bu rakamın 8,5 milyar doları tekstil sektörüne aittir. Birliğimizin tekstil ve hazır giyim ihracat rakamı toplamda 1 milyar 613 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın 258 milyon doları tekstil sektörüne aittir. Bu seneki ilk 3 aylık rakamlarımızda yüzde 20'nin üzerinde azalma var. Çok iyi değil. Önümüzdeki günlerde inşallah ihracatımızı artırırız. Türkiye'de katma değer oluşturan en önemli sektörlerden biri olan tekstil sektörü, 2018 yılını Avrupa Birliğinin Çin'den sonra en büyük 2., dünyanın ise 6. en büyük tedarikçisi olarak tamamlamıştır. Bizim biraz daha fazla çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Burslar onaylandı"

Eskinazi, 2018 yılında gerçekleşen faaliyetleri de sıraladı. Eskinazi bir müjdeyi de paylaşarak, "Tekstil mühendislerine vereceğimiz burslar bakanlık tarafından onayladı. Önümüzdeki senelerde kaliteli öğrenciler alabilmek için yol haritası çizebileceğiz" diye konuştu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin genel kurulunda konuşan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ise, Türkiye genelinde hazır giyim sektörü olarak 2018 yılında 17,6 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiğini, 2017 yılına oranla yüzde 3,6 oranında artış kaydedildiğini ifade ederek, "Bu ihracat tutarı ile otomotiv endüstrisinden sonra Türkiye'nin 2018 yılındaki 168 milyar dolarlık ihracatına en fazla katkı yapan 2. sektör olmayı başardığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bölgenin 2018 yılı konfeksiyon ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 artarak 1,36 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Sertbaş, şöyle konuştu:

"Egeli ihracatçılar olarak bölgemiz ihracatında ilk sırada bulunan İspanya'ya 2018 yılında geçen yıla oranla yüzde 29 artışla yaklaşık 308 milyon dolarlık konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdik. Bu ülkeyi Almanya ve İngiltere takip etti."

"Türkiye'de bir ilk"

Birlik ile Türkiye için bir ilk olan proje yürüttüklerini ifade eden Serbaş, şu bilgileri paylaştı:

"Hepimizin bildiği gibi Türkiye'de tekstil mühendisliğine yönelik algı kötüye gidiyor. Bu sebeple de başarılı ve iyi yetişmiş öğrencileri tekstil mühendisliğine çekmekte zorluklar yaşıyoruz. Birçok üniversitemizdeki Tekstil Mühendisliği Bölümü kontenjanlarını dolduramıyoruz. Bu noktadan hareketle firmalarımızın önümüzdeki yıllarda nitelikli tekstil mühendisi ihtiyacına cevap vermek için lise öğrencisi gençlere tekstil mühendisliğini tanıtmak amacıyla 'Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi' isimli projeyi hayata geçiriyoruz. Bu proje kapsamında lise öğrencilerine tekstil mühendisliğini doğru bir biçimde anlatmak, iş ve kariyer ve imkanlarını açıklamak, tekstil mühendisliğine yönelik yer etmiş yanlış ve olumsuz algıyı değiştirebilmek amacıyla iletişim çalışmalarını merkezine alan faaliyetler organize ediyoruz."

Serbaş, önümüzdeki süreçte sektör için gerçekleştirmeyi hedefledikleri çalışmaları da sıraladı. - İZMİR

Kaynak: İHA