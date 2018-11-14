Geleceğin Teknolojilerinin Konuşulduğu Smart Future Expo Zirvesi İstanbul'da Başladı

Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı akıllı teknolojiler etkinliği olan "Smart Future Expo Zirve ve Sergisi", İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Akıllı teknolojiler çatısı altında, girişimcilik, sanayinin dönüşümü ve akıllı şehirler gibi konuların işlendiği zirvenin açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hedefimiz Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi vurgusuyla, yüksek katma değerli alanları ve bunların alt bileşenlerini milli ve özgün olarak geliştirmek olacak" dedi.

Geleceğin akıllı teknolojilerinin konuşulduğu ve bu alanda Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı etkinliği olan "Smart Future Expo Zirve ve Sergisi", ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği) ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Teknoloji alanında uzman kişilerin katıldığı zirvede gelişen ve değişen sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeler konuşulurken aynı zamanda sergi alanında da bu gelişmelerin örnekleri gösterildi. Bilişim, yazılım, akıllı şehirler, yapay zeka, büyük veri gibi konuların işlendiği zirvenin açılış konuşmasını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı.

"Hedefimiz milli teknoloji, güçlü sanayi vurgusuyla, yüksek katma değerli alanları ve bunların alt bileşenlerini milli ve özgün olarak geliştirmek olacak"

Bakan Mustafa Varank, küresel ekonomide yeni bir dönemden geçtiğimizi belirterek, "Uluslararası ticaret savaşları gündemi meşgul ederken, teknolojik değişim ve dönüşüm hız kaybetmeksizin hayatımızı yönlendiriyor. Ticarete konan engeller küresel büyümeyi aşağı çekerken, teknolojik devrim ülkelere yeni fırsatlar ve büyüme imkanları sunuyor. Nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut bilişim, büyük veri ve robotik gibi uygulamalar ekonomilerle birlikte toplumları da çok ciddi bir biçimde dönüştürme gücüne sahip. Rekabet koşullarının yeniden şekillendiği bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Rekabet gücümüzü ve katma değeri artıracak politikalarla, üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştireceğiz. Sanayinin dijital dönüşümü de bu amaca hizmet eden politikalardan biri. Küresel piyasaları domine eden dijital dönüşüm araçlarını sadece kopyalamak yerine, kendi imkan ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz. Hedefimiz Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi vurgusuyla, yüksek katma değerli alanları ve bunların alt bileşenlerini milli ve özgün olarak geliştirmek olacak" ifadelerini kullandı.

"Dijital Türkiye Yol Haritası"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Haziran yayınlanan "Dijital Türkiye Yol Haritası" hakkında konuşan Bakan Varank, "Bu haritada; insan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar ve yönetişim olmak üzere altı bileşen bulunuyor. Eğitim altyapısının geliştirilmesi ve nitelikli iş gücü, dönüşümün en önemli konularından birisidir. Bu süreçte imalat sanayimizin ihtiyaç duyacağı niteliklere sahip iş gücünün yetiştirilmesi için çalışacağız. Bir yandan dijitalleşecek işletmeleri destekleyecek, diğer yandan gerekli teknolojileri sunacak yerli tedarikçileri güçlendireceğiz. Dijital teknolojileri üretebilmek için evvela "Uygulamalı Ar-Ge Strateji"mizi oluşturacağız. Bu kapsamda; yerli teknoloji üreten işletmelerin envanterini çıkarıp, buradan çıkan yetkinlik seviyelerine göre öncelik alanlarını belirleyeceğiz. TÜBİTAK konuyla ilgili bir ön inceleme yaptı ve "Akıllı Üretim Sistemleri Yol Haritası" çalışmasını tamamladı. 8 kritik teknoloji alanında 29 kritik ürün belirledik" dedi.

"Amacımız; KOBİ'leri, değişimi izleyen değil, değişimi yöneten işletmeler haline dönüştürmektir"

Teknolojik gelişmelere verilen desteklerden de bahseden Mustafa Varank, "TÜBİTAK 2012 yılından itibaren sanayinin dijital dönüşümüne hizmet eden teknolojileri, yerli imkanlarla geliştirmek için 1,6 Milyar liralık destek sağladı. Teknoloji kullanıcıları için Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerini kuruyoruz. Böylece sanayicilerimiz, yalın üretim ve dijital dönüşümü gerçek bir üretim ortamında uygulayarak öğrenebilecek ve danışmanlık hizmeti alabilecekler. 2019 yılı sonuna kadar 6 merkezin kurulum çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Şurası çok açık ki, KOBİ'lerimizin yer almadığı ya da onların ayak uyduramadığı bir dijitalleşme süreci düşünülemez. Amacımız; KOBİ'leri, değişimi izleyen değil, değişimi yöneten işletmeler haline dönüştürmektir. Bu kapsamda KOSGEB'in yürüttüğü çok çeşitli programlarla, KOBİ'lerin teknolojik altyapı yatırımlarını, Ar-Ge faaliyetlerini ve yüksek katma değerli ürünlerini teşvik ediyoruz. Bu programlar aracılığıyla, son 1 senede dijital dönüşüm projeleri için 260 milyon lira destek ödemesi yaptık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL