Geleceğin teknolojileri Turkcell fiber gücüyle şekilleniyor
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Geleceğin teknolojileri Turkcell fiber gücüyle şekilleniyor

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Geleceğin teknolojileri Turkcell fiber gücüyle şekilleniyor

Turkcell küresel bağlanabilirliğin geliştirilmesi için çalışmalar yürüten yüzlerce teknoloji şirketi ve kuruluşun üyesi olduğu uluslararası topluluk Telecom Infra Project (TIP) ile birlikte yeni nesil fiber iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Türkiye'de bir ilke...

Turkcell küresel bağlanabilirliğin geliştirilmesi için çalışmalar yürüten yüzlerce teknoloji şirketi ve kuruluşun üyesi olduğu uluslararası topluluk Telecom Infra Project (TIP) ile birlikte yeni nesil fiber iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Türkiye'de bir ilke imza attı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yapılan çalışmayla sektörün ilk yüksek hızlı modüler fiber optik transponder çözümü Turkcell şebekesi üzerinde denendi. Gerçekleştirilen deneme kapsamında Turkcell'in Avrupa ve Gebze Veri Merkezleri arasında Türkiye'de ilk kez uygulanan, 'açık' ve 'ayrıştırılmış' optik şebeke mimarisi kullanılarak 250 km mesafede 200Gbps hız ile veri transferi sağlandı.

Cassini Open Optical Packet Transport olarak adlandırılan bu yeni çözüm sayesinde hızla dijitalleşen dünyanın artan fiber haberleşme ihtiyaçlarına gelecek yıllar boyunca esnek, ölçeklenebilir ve güvenilir bir altyapı ile cevap sunulabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, yeni nesil teknolojilerin geliştirildiği organizasyonlarda aktif biçimde yer aldıklarını belirterek, "Sektördeki öncü rolümüzü yenilikçi teknolojilerin ülkemize kazandırılması anlamında da sürdürüyoruz. Sektörümüzde yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, test edilmesi ve onaylanmasında önemli bir rol oynayan TIP ile birlikte gelişimine katkı sunduğumuz Cassini Open Optical Packet Transport projesiyle fiber iletişim teknolojilerinin geleceğine yön veren operatörlerden biri olduk.

Yaptığımız bu denemeler sayesinde önümüzdeki dönemde programlanabilir, tedarikçi bağımsız, otonom şebekeler vizyonumuzu hayata geçirerek 5G ile yaygınlaşacak olan sanal gerçeklik, otonom sürüş, uzaktan cerrahi ve akıllı şehirler gibi uygulamaların getireceği güvenilir ve yüksek hızlı veri transferi ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğiz. Türkiye'yi iletişim teknolojileri alanında öncü ülkelerden biri haline getirmek için bu tip uluslararası organizasyonlarda aktif rol alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke insanımızın ihtiyaçlarını en yeni teknolojilerle karşılamak için inovatif çözümleri test etmeye ve şebekemize dahil etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Telecom Infra Project (TIP) İcra Direktörü Attilio Zani ise denemenin başarıyla gerçekleştiğini vurgulayarak, "TIP'in tasarlarığı Cassini teknolojisi, ticari kullanım gereksinimlerini karşılayan açık ağ ürünleri oluşturabilmek için operatörle tedarikçilerin bir arada çalışarak geliştirdiği ve test ederek onayladığı ortak bir çalışmanın sonucudur. Cassini'nin Turkcell'in fiber ağındaki başarılı testi aynı zamanda TIP'in küresel bağlanabilirliği artırmaya yönelik çalışmaları ve dijitalleşen ekonomilerden kaynaklanan artan veri trafiği talebini karşılamaya nasıl katkıda bulunabileceğini açıkça ortaya koyan iyi bir örnektir." açıklamasında bulundu.

Turkcell'in denemesini gerçekleştirdiği bu yeni çözüm klasik optik şebeke teknolojilerden farklı olarak programlanabilir ve ayrıştırılmış şebeke mimarisi kullanıyor. Kullanılan yeni mimari, klasik bütünleşik yaklaşımın aksine, fiber optik şebeke üzerindeki bağımsız bileşenlerin ayrı ayrı geliştirilmesine olanak tanıyor. Bu sayede farklı donanım ve yazılım üreticilerinin çözümleri bir araya getirilerek ihtiyaçlara yönelik olarak esnek çözümler sunulabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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