Geleceğin Teknoloji Yıldızları Pursaklar'da Yetişecek

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakıf Müdürü Ömer Kökçam, Pursaklar Yaşam Merkezi'nde kurulan Deneyap ve Bilim atölyelerini ziyaret etti.

Pursaklar Belediyesi, yetenekli gençlerin tespit edilmesi, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olmaları ve bu öğrencilerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması amacıyla kurulan Deneyap ve Bilim atölyelerini hizmete açtı.

Bu kapsamda oluşturulan teknoloji atölyelerini Başkan Ertuğrul Çetin, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakıf Müdürü Ömer Kökçam ile birlikte gezerek geleceğin mucitlerini yetiştirecek olan Deneyap ve Bilim atölyelerinde incelemelerde bulundu.

"Gençlerimize güveniyoruz"

Gençlere yönelik önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Teknoloji atölyeleri ile gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakıf Müdürü Ömer Kökçam ile Yaşam Merkezimizde kurduğumuz DENEYAP ve BİLİM Pursaklar atölyelerini inceledik. Geleceğin dünyasında onları söz sahibi yapacağız. Gençlerimize güveniyoruz"

T3 Vakıf Müdürü Ömer Kökçam, teknoloji atölyesinin kurulmasında Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, atölyenin hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.

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