Geleceğin tasarımcıları “Sürdürülebilirlik” dedi
Bu yılki teması 'Sürdürülebilirlik' olan 9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nın ön eleme süreci tamamlandı.
Bu yılki teması 'Sürdürülebilirlik' olan 9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nın ön eleme süreci tamamlandı. Ön elemeyi geçen 10 finalist, Finlandiya Aalto Üniversitesi Tekstil ve Tasarım Profesörü Maarit Salolainen mentorlüğünde gerçekleşen tasarım atölyesine katılma fırsatı yakaladı.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu