Geleceğin tasarımcıları “Sürdürülebilirlik” dedi

Bu yılki teması 'Sürdürülebilirlik' olan 9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nın ön eleme süreci tamamlandı. Ön elemeyi geçen 10 finalist, Finlandiya Aalto Üniversitesi Tekstil ve Tasarım Profesörü Maarit Salolainen mentorlüğünde gerçekleşen tasarım atölyesine katılma fırsatı yakaladı.