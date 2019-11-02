"Geleceğin Tarımı ve Tarımda Verimlilik" paneli

02.11.2019 17:10

Eski TBMM Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, gelecek bir yıl içerisinde vatandaşın bütün kamu hizmetlerini memurla karşılaşmadan e-devlet yoluyla almasının hedeflendiğini söyledi.

Yıldırım, ATO Congresium'daki Verimlilik ve Teknoloji Fuarı çerçevesinde düzenlenen "Geleceğin Tarımı ve Tarımda Verimlilik" panelinde yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılıkta esasın ölçek ekonomisine uygun üretim yapmak, geleneksel tarımdan elektronik, dijital tarıma geçmek olduğunu belirtti.

Belirli bir alandan elde edilebilecek ürünün artırılması halinde maliyetlerin aşağıya çekilebildiğini ve bu kapsamda küresel rekabette öne çıkıldığını ifade eden Yıldırım, "Akıllı sistemleri kullanarak, toprağı daha verimli kullanarak, alın terine akıl terini katarak iş yapacağız." diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin altyapı kalitesinin artırıldığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yolları, demiryolları, hava alanları, deniz limanları ve akıl yolları... Yani internet, geniş bant erişim yolları... Bunları geliştirdik. Ne oldu bunları geliştirince? Türkiye'nin ihracatı arttı, ekonomisi büyüdü, refahı arttı. Türkiye dünya ülkeleri sıralamasında daha yukarıya tırmandı. En çarpıcı gelişme altyapıda. Türkiye 2002'de altyapı gelişmişliği bakımından dünyada 39'uncu sıradaydı, 9'uncu sıraya yükseldi. Bugün Türkiye dünyanın en gelişmiş altyapısına sahip dokuzuncu ülkesi. Bu da Türkiye'ye yakışır, Türkiye bunu hak ediyor. Bunu bölünmüş yollarla, hızlı trenle ve havayoluyla seyahat ettiğinizde, telefonunuz internete bağlandığında görüyorsunuz. Ülkemiz, insanımız bu hizmetleri hak ediyor. Biz de insanımızın hak ettiği bu hizmetleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdik. Ama bu sadece bir başlangıç. Bu altyapı. Üstyapıyı gençler inşa edecek. Akıl terini bu akıl yolları üzerinden dökeceksiniz. Ülkemize yeni buluşlar, yeni hizmetler güzel işler yapacaksınız. Buna inanıyoruz, biz gençlerimize güveniyoruz."

"Akıl terini, alın terine katarak herkesin yaptığından farklı bir şey yapacaksınız"

Yıldırım, "e-devlet" uygulamasının 2008'de hizmete girdiğini, bugün 40 milyondan fazla e-devlet kullanıcısı olduğuna dikkati çekti. Beş binden fazla hizmetin e-devletten verilebildiğini ifade eden Yıldırım, "Hedef önümüzdeki bir yıl içerisinde bütün kamu hizmetlerinin vatandaşın memurla karşılaşmadan e-devlet marifetiyle alabilmesi." dedi.

e-ticaretin de gelişen alanlardan biri olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Akıl terini, alın terine katarak herkesin yaptığından farklı bir şey yapacaksınız. Bir adım öne çıkmanın yolu şu anda online ülke olmaktan geçiyor. Offline olursanız, yarışta geride kalırsınız. Türkiye'nin önü açık çünkü altyapısı hazır. Ama yetersiz. Şimdiki trafiğe bizim akıl yollarımız yetiyor ama trafik artacak.

Bu ürünlerin kullanıcısı değil, üreticisi olmalıyız. Bunu yapacak imkanımız var. Bunun için petrole, doğalgaza ihtiyaç yok, insana, genç beyinlere ihtiyaç var. Bizde de ziyadesiyle var. Bizim birçok ülkenin sahip olmadığı, gıpta ettiği genç kuşaklarımızdan, beşeri sermayemizden daha güzel alanda yararlanmamız lazım. Enerjimizi terörle değil, terörle mücadeleyle değil, bölgenin huzurunu, istikrarını, refahını oluşturmak için gayret etmemiz lazım."

Dünyada rekabetin çok acımasız hale geldiğini, işbirliğinin unutulduğunu belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada dengesiz refah dağılımına, göçmenlerin sorunlarına kulakları tıkamayı, gözleri kapamayı bir kenara bırakarak, behemahal insanlığın geleceği, selameti için çok daha fazlasını yapmak gerekiyor. Bunu yapmak isteyenler Türkiye'nin yaptığına baksalar yeter. Türkiye kıt imkanlarıyla bir yandan kendi vatandaşını mutlu etmek için sağlık, ulaşım, iletişim, eğitim ve ekonomi alanında büyük bir çaba sarf ederken, diğer yandan da bölgemizin, ülkemizin ve bütün dünyanın büyük sorunu haline gelen göç, mülteciler meselesinde dünyaya örnek teşkil edecek, hiç kimsenin göze alamadığı insani yaklaşımı bütün dünyaya gösteriyor. Biz diyoruz ki artık bırakalım bu amansız rekabeti ve bölgelerde iç karışıklıkları, terör oluşumlarını dolaylı olarak desteklemeyi, gelin insanlığın refahı, geleceği için göç konusuna, yoksulluğa, yoksullukla mücadeleye daha fazla zaman ayıralım, daha fazla işbirliği yapalım."

Panelin ardından fuardaki stantları gezen Yıldırım, ziyaretçi gençlerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA