Geleceğin Sporcuları Yıldırım'da Yetişiyor

Spor şehri Yıldırım hedefiyle hem gençlere hem de spor tesislerine yatırımlarını sürdüren Yıldırım Belediyesi'nin 'Yıldırım'da 365 gün spor' sloganıyla devam ettirdiği spor okullarındaki branşlar yoğun ilgi görüyor.

Kötü alışkanlıklardan uzak durarak yaz tatili ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla sevdikleri spor branşlarına yönelen Yıldırımlı çocuklar, Yıldırım Belediyespor Kulübü Yaz Spor Okulları ile bu branşlar hakkında bilgi sahibi olup kendilerini geliştiriyor. Öte yandan futbol, cimnastik, basketbol, karate, yüzme, voleybol ve satranç olmak üzere 7 farklı branşta düzenlenen yaz spor okullarının kayıtları 10 - 29 Temmuz, 31 Temmuz -19 Ağustos ve 21 Ağustos ile 13 Eylül tarihleri arasında Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi, Mimar Sinan Spor Salonu, Barış Manço Kültür Merkezi, Sinandede Kadın Spor ve Cimnastik Merkezi ile Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri'nde devam edecek.