Geleceğin Sporcuları Yaz Spor Okullarında Yetişiyor
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Geleceğin Sporcuları Yaz Spor Okullarında Yetişiyor

Geleceğin Sporcuları Yaz Spor Okullarında Yetişiyor
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Geleceğin Sporcuları Yaz Spor Okullarında Yetişiyor Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmesi amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından açılan ve 11 branşta ücretsiz spor eğitimlerinin verildiği Yaz Spor Okulları'nı ziyaret etti.

Geleceğin Sporcuları Yaz Spor Okullarında Yetişiyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran,   öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmesi amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından açılan ve 11 branşta ücretsiz spor eğitimlerinin verildiği Yaz Spor Okulları'nı ziyaret etti.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açılan Yaz Spor Okulları büyük ilgi gördü.

Pandemi nedeniyle uzun süredir sosyal aktiviteler ve spordan uzak kalan çocuk ve gençleri bir araya getiren Yaz Spor Okulları'nda katılımcılara Atletizm, Boks, Güreş, Engelli Atletizm, Halter, Su Topu, Voleybol, Spor Tırmanışı, MMA, Kort Tenisi ve Futbol branşlarında antrenörler eşliğinde ücretsiz eğitim veriliyor.

Farklı yaş gruplarında 253 kız ve erkek sporcunun katıldığı Yaz Spor Okullarını ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, kurslar hakkında bilgiler aldı.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar ile birlikte bir süre antrenmanları izleyen Savran, genç sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklarını kurslara getiren ailelerle de sohbet eden Savran, "Çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hale getirilmesi amacıyla düzenlediğimiz Yaz Spor Okulları'na ilginin bu denli fazla olması bizleri çok mutlu etti. Alanlarında uzman antrenörlerimiz eşliğinde farklı branşlarda eğitim alan çocuklarımızdan beklentimiz sporu, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve yaşamları boyunca iyi bir sporcu ve vatandaş kimliğini benimsemeleridir. Bizler elimizdeki bütün imkanları çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmesi ve spor yapması için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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