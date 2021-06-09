Geleceğin sporcuları sokakta yetişiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geleceğin sporcuları sokakta yetişiyor

Geleceğin sporcuları sokakta yetişiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin'in Tarsus ilçesinde geleceğin şampiyonları sokakta kendi imkanlarıyla spor yapıyorlar.

Mersin'in Tarsus ilçesinde geleceğin şampiyonları sokakta kendi imkanlarıyla spor yapıyorlar.

İlçeye bağlı Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın ile eski milli halterci Süleyman Altuğ, mahalle sakinlerinin çocuklarına halter yaptırıyor.

Çocukların enerjilerini spora yönlendirdiklerini belirten muhtar Hüseyin Aydın, gençlere ve çocuklara sahip çıkmak zorunda olduklarını söyledi. Aydın, "Antrenörümüz eski milli halterci Süleyman Altuğ'un yönetiminde mahallemizin çocukları halter branşında spor yapmaktadırlar. 5 ile 15 yaş arası çocukların sportif becerilerini geliştirmek ve birbirleri ile oyun formatında yarışmalar düzenleyerek eğlenceli ve sağlıklı vakitler geçiriyorlar. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Her dakikalarını her anılarını faydalı işlerle uğraşmayı hedefliyoruz" dedi.

20'ye yakın olan çocukların sayılarını artıracaklarını ifade eden Aydın, herkesin gençlere sahip çıkmasını istedi. - MERSİN

Geleceğin sporcuları sokakta yetişiyor
Geleceğin sporcuları sokakta yetişiyor
Geleceğin sporcuları sokakta yetişiyor
Geleceğin sporcuları sokakta yetişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Atilla Taş Sarp Akkaya Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Fatih Terim Yiğit Şardan Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Geleceğin sporcuları sokakta yetişiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 11:01:05. #1.16#

title