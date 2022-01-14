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Geleceğin sporcuları Şanlıurfa'da yetişiyor

Geleceğin sporcuları Şanlıurfa'da yetişiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Genç nesillerin sporla tanışması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 6 mahallede yaptırdığı semt sahalarında gençlere uzman hocalar nezaretinde spor eğitimi veriliyor.

ŞANLIURFA (İHA) - Genç nesillerin sporla tanışması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 6 mahallede yaptırdığı semt sahalarında gençlere uzman hocalar nezaretinde spor eğitimi veriliyor.

Spor ve sporcuya önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla semt sahalarında başlatılan spor okullarında gençlere spor eğitimi veriliyor. Kendi alanında uzman hocalar eşliğinde GAP 2, Hayati Harrani, Toki, Ahmet Yesevi, Maşuk ve Futbol Dünyasında gençler sporla tanışıyor. 6 mahallede, 8 usta öğretici tarafından yaklaşık 400 gence temel futbol eğitimi veriliyor. Kurslar hafta içi her gün saat 14.30 ile 18.00 saatleri arasında veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının başlattığı spor kurslarına, 8 - 13 yaş aralığındaki gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. - ŞANLIURFA

Geleceğin sporcuları Şanlıurfa'da yetişiyor

Geleceğin sporcuları Şanlıurfa'da yetişiyor

Geleceğin sporcuları Şanlıurfa'da yetişiyor

Geleceğin sporcuları Şanlıurfa'da yetişiyor

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