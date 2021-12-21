Geleceğin sporcuları Düzce'den çıkacak

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Spor Şehri Düzce" sloganı ile başlattığı spor alanındaki projelerin kapsamı genişliyor. 3 kurum arasında imzalanacak olan ' Spor Akademisi İşbirliği Protokolü' ile alt yapıya yönelik çalışma başlatılarak daha geniş kitlelere ulaşılacak.

Düzce Belediyesi, Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasından spor kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, yerel spor turizmine katkıda bulunmak, Düzce'nin ev sahipliği yapacağı yerel/ulusal spor organizasyonları ile spor akademisinin faaliyetlerine yönelik işlemlerin yürütülmesi kapsamında işbirliğine gidilecek.

Düzce'nin bir spor şehri olarak il genelinden başlayarak bölge ve tüm yurt geneline yayılacak bir yapılanmanın sağlanması adına hareket ettiklerini ifade eden Başkan Özlü, "Birçok ilkin öncüsü olarak hareket eden belediyemiz, spor konusunda da örnek projelere imza atıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana söylediğimiz gibi amacımız, Düzce'yi bir spor şehri yapmak. Bu konuda ortaya çıkarmak ve yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ederek, alt yapılarımızı hazırlıyoruz" dedi.

"Güç birliği oluşturacağız"

Başkan Özlü, hayata geçirilecek olan işbirliği protokolüyle her bir kurumun kendi içinde yükümlülükleri olacağını belirterek, "Düzce için bir hayalimizi daha tüm paydaşları da işin içerisine katarak gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz. Belediye olarak malzeme, personel, reklam, ulaşım ve teknik manada yükümlülüklerimizi yerine getirirken, organizasyonların düzenlenmesi noktasında da elimizi taşın altına bir kez daha koyacağız. Üç kurumun birleşmesiyle spor akademisi çatısı altında altyapıya profesyonel manada çalışma başlatıyoruz. El birliği ile ilimizi bir spor şehrine dönüştürmek için hareket edeceğiz. Düzce her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor" şeklinde konuştu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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