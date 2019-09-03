Geleceğin Sinemacılarından Bir Uluslararası başarı daha

03.09.2019 15:13

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı iş birliği ve Bahçeşehir Üniversitesi, 1000 Volt ve ART Reklam'ın destekleriyle

Bu sene düzenlenen 16. Geleceğin Sineması: Sinema Öğrencilerinin Kısa Film Projelerini Destekleme Yarışması'nda senaryosuyla hem yapım desteğine hem de ilk dörde girerek yapım sonrası desteğine hak kazanan Buğra Mert Alkayalar'ın "Neden Olmasın?" isimli kısa filmi IMDB'nin resmi film festivallerinden olan "Top Shorts Film Festivali"nde En İyi Gerilim Filmi dalında birinci oldu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı'nın yarışma kapsamında verdiği yapım ve 1000 Volt'un verdiği yapım sonrası desteği ile hayata geçirilen film, teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde insanların birbirini hiç tanımadan iletişim kurup buluşabildikleri günümüz dünyasında, internet üzerinden tanışan bir adam ile bir kadının sıradan bir günün sıradan bir akşamında gerçekleşen buluşmalarını anlatıyor.

9 Temmuz 2019'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona eren 16. Geleceğin Sineması Yarışması kapsamında verilen desteklerle çekilen filmlerden, yarışmanın bitişinin üzerinden daha iki ay geçmeden gelen bu sevindirici haber, bu tür desteklerin taşıdığı önemi bir kez daha göstermiş oldu.

Türkiye çapında sinema öğrencilerinin kısa film projelerinin filme dönüşmesini sağlamak için 16 yıldır kesintisiz olarak yapım ve yapım sonrası desteği sunan Geleceğin Sineması maddi ve ayni desteğini arttırarak Türk Sineması'na Geleceğin Sinemacılarını kazandırmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler