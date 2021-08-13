Geleceğin Senaristleri Ağrı'da Yetişiyor Projesi Lansmanı Düzenlendi

"Geleceğin Senaristleri Ağrı'da Yetişiyor" projesinin lansmanı yapıldı.

"Geleceğin Senaristleri Ağrı'da Yetişiyor" projesinin lansmanı yapıldı.

"Geleceğin Senaristleri Ağrı'da Yetişiyor" projesinin lansmanı Valimiz Dr. Osman Varol, Protokol Üyelerimiz, Yönetmen Tekin Girgin ve öğrencilerimizin katılımıyla Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlendi.

Valiliğimizce hayat geçirilen "Geleceğin Senaristleri Ağrı'da Yetişiyor" projesi ile ilimizde sinema, senaristlik ve yönetmenliğe ilgisi olan öğrencilerimiz tespit edilerek öğrencilerimize yönelik teorik ve uygulamalı senaryo yazma ve yönetmenlik eğitimleri düzenlendi. Öğrencilerimizin potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesinin amaçlandığı proje ile verilen eğitimler sonucunda senaryoları öğrencilerimize ait olan kısa filmler çekildi. 'Yeşil Canlar' ve 'Veteriner' İsimli kısa filmlerin yönetmen koltuğunda ise yine öğrencilerimiz vardı. Öğrencilerimize; senaryo yazma teknikleri, hikaye kurgusu, karakter oluşturma, sahne formatı gibi alanlarda tüm teorik ve pratik bilgiler ise Ağrılı yönetmen Tekin Girgin tarafından verildi.

Hazırlanan kısa filmlerin gösterime sunulduğu lansmanda konuşan Valimiz Dr. Osman Varol: "Bizler göreve başladığımız ilk günden beri Ağrı'mızın gençlerinin ve çocuklarının hayallerini ve kendilerini gerçekleştirmek için mevcut olan en yüksek standartlarda her türlü hizmet ve olanağa sahip olmaları gerektiğini düşünerek bu doğrultuda çalışmalar yürüttük. Bu noktada önümüze çıkan teklifleri ve fırsatları geri çevirmemeye ve projeleri hayata geçirmeye özen gösterdik ki bu proje de onlardan bir tanesi. Kısa süren fakat çok anlamlı ve değerli olduğunu düşündüğümüz bu projede çocuklarımıza ve bizlere sunduğu katkı dolayısıyla Ağrılı yönetmen Tekin Girgin'e teşekkür ederiz. " dedi.

Program Valimiz Dr. Osman Varol'un Yönetmen Tekin Girgin'e plaket, öğrencilerimize hediye ve sertifika takdiminin ardından günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Kaynak: Habermetre