"Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde" projesi sona erdi

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında kabul edilen ve Eskişehir'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında okuyan öğrencilerinin doğaya karşı olumlu tutum ve farkındalık geliştirmeleri, iletişim, iş birliği, yaratıcılık ve...

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında kabul edilen ve Eskişehir'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında okuyan öğrencilerinin doğaya karşı olumlu tutum ve farkındalık geliştirmeleri, iletişim, iş birliği, yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini güçlendirmeleri, mutfak ve sürdürülebilirlik konularına yönelik farkındalıklarını arttırmaları amaçlayan "Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde" projesi kapanış etkinliği ile sona erdi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Arş. Gör. Dr. Sema Ekincek'in yürütücülüğünü üstelendiği, danışmanlığını ise Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş'ın yaptığı "Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde" projesi Anadolu Üniversitesi'nin desteğiyle 6-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bilim, turizm, coğrafya ve sosyal alanlardaki 12 farklı etkinliğin yer aldığı projenin Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde düzenlenen kapanış etkinliğine Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Burhanettin Elçi ve çok sayıda davetli katıldı.

Prof. Dr. Demirci: "Öğrencilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk"

"Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde" projesinin kapanış töreninde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci geleceğin şef adayı olan meslek lisesi öğrencilerinin gastronomi ile ilişkili disiplinleri tanımları ve bu süreçte bilimsel bir bakış açısı kazanmaları amaçlandığını belirtti. Prof. Dr. Demirci sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Nitelikli yemek yeme ve bilme sanatı olan gastronomi, şeflerin doğayı ve yerel ürünleri tanımaları, ekolojik duyarlılığa sahip olmaları, yerel kültürleri ve yerel mutfakları bilmeleri gibi birçok farklı disiplinleri bilmesini gerektirmektedir. Meslek lisesi öğrencilerimiz bilim, turizm, coğrafya alanlarında etkinliklerde yer aldı. Eminim ki öğrencilerimiz keyifle zaman geçirdiler. Öğrencilerimizi Anadolu Üniversitesi olarak ağırlamaktan mutluluk duyduk. "

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Elçi: "Başarılı bir eğitim hayatı diliyorum"

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Burhanettin Elçi ise törende görüşlerini şöyle aktardı: "Yiyecek içecek hizmetleri kapsamında eğitim veren beş okulumuzla beraber bu projenin bir paydaşı olduk. Gönüllük esasına dayalı bir şekilde öğrencilerimiz de projede yer alarak farklı deneyim yaşadılar. Projenin kapanış etkinliğinde öğrencilerimizle bir arada olmaktan gurur duyduk, kendilerine başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. "

Arş. Gör. Dr. Ekincek: "Üniversitemiz ve paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum"

"Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde" projesinin yürütücüsü Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Sema Ekincek öğrencilerin gastronomi ile ilişkili disiplinleri; doğa, bilim, kültür, sanat ve yemek arasında ki bağlantıları tanımalarının amaçlandığının altını çizdi. Arş. Gör. Dr. Ekincek: "Öğrencilerimiz beşer günlük program kapsamında iki grup halinde toplamda 12 etkinlik ile projeyi tamamladılar. Bu kapsamda seramik tabaklar yaptılar, moleküler gastronomi deneyleri yaptılar, farklı un çeşitleri ile kekler yaparak analizler gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz gastro tura katıldılar, yaratıcı dramayı öğrendiler ve sürdürülebilirlik üzerine tartıştılar. Bunlara benzeyen birçok farklı etkinlik gerçekleştirdiler. Üniversitemiz ve paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından proje paydaşları, eğitmenleri ve rehberlerinin yanı sıra öğrencilere katılım belgesi verildi. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanında öğrencilerin hazırladıkları seramik ürünlerden oluşan serginin açılmasıyla etkinlik sona erdi.

Kaynak: Habermetre