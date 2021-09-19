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Geleceğin şampiyonları Tarsus'ta yetişiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Geleceğin şampiyonları Tarsus'ta yetişiyor

Tarsus Belediyesince sporu teşvik etmek, geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla düzenlenen spor kurslarının, yüzlerce çocuğun katılımıyla devam ettiği bildirildi.

Tarsus Belediyesince sporu teşvik etmek, geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla düzenlenen spor kurslarının, yüzlerce çocuğun katılımıyla devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarını futbol, Basketbol, Voleybol, kick boks, cimnastik, karate, boks, güreş, muaythai, atletizm ve triatlon branşlarındaki kurslarında değerlendiren bin 100 sporcu, müsabaka sezonuna hem kondisyon hem taktik hem de psikolojik yönden en iyi şekilde hazırlandı.

Tarsus Belediyesinin farklı branşlarındaki spor kurslarından faydalanan ve lisanslı birer sporcu olarak spor hayatına ilk adımlarını atan sporcular, spor okulları sezonunun kapanışı, müsabaka sezonunun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende bir araya geldi.

Törende sporcu ve hocalarıyla bir araya gelen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Önceliğimiz çocuklarımızın spor yapması. Her çocuğumuz bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da en az bir spor dalıyla ilgilenmeli, müsabaka havasını yaşamalı. Özellikle kız çocuklarının spora yönelmesini önemsiyorum. Belediye olarak bunu destekliyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, bilinçli, kendi hayatına yön verebilecek bireyler olarak yetişmesinde sporun önemi çok büyük. Elbette sportif başarı beklentimiz de var. Geleceğin başarılı sporcularının, şampiyon sporcularının bu kurslardan çıkacağına inanıyoruz" dedi. - MERSİN

Geleceğin şampiyonları Tarsus'ta yetişiyor

Geleceğin şampiyonları Tarsus'ta yetişiyor

Geleceğin şampiyonları Tarsus'ta yetişiyor

Geleceğin şampiyonları Tarsus'ta yetişiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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