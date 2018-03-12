Geleceğin Şampiyonları Piste Çıkacak

Bugüne kadar 7-13 yaş aralığında 80 bin miniğin katıldığı yarış, geleceğin şampiyonlarını belirleyecek.

Karşıyaka Rotary Kulübü tarafından Atletizm Federasyonu işbirliğinde İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve hayırsever işadamı Ali Pehlivanoğlu'nun desteğiyle düzenlenecek Torunlar Atletizm Şenliği ve Yarışması, 26 Mart'ta Atatürk Stadyumu'nda başlayacak.

Karşıyaka Rotary Kulübü tarafından Kaya Prestij Otel'de düzenlenen toplantıya konuk olan Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Hikmet Öncel, Torunlar Atletizm Yarışması'nın dünya ölçeğinde bir organizasyon olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda 2 bin 500 öğrenciyle yapılan bir başka yarışma olmadığını ifade eden Öncel, "Bu organizasyon, Türk atletizminin gelişmesi adına çok önemli. Çünkü bu sporun temelini torunlarımızla son derece sağlam atıyoruz. Çocuklarımızı spora kazandırmak için şenlik havasında yarışmalar düzenlenecek. Torunlar Atletizm Yarışması ile bir çok sporcu yetiştirme imkanı bulduğumuz gibi aynı zamanda olimpiyatlara, dünya ve Avrupa şampiyonlukları için bir çok atletimizin için de burası bir okul görevi görüyor" dedi. Öncel, yarışmanın bütün okullara duyurulması için herkese görev düştüğüne dikkat çekerek "7-13 yaş arasında ilgi duyan tüm çocuklarımızın teşvik edilmesini istiyoruz" dedi.

SPORLA TANIŞTIRMAK İÇİN EN BÜYÜK FIRSAT

Gazeteci Şevket Özçelik'in 1980 Moskova Olimpiyatları'ndan esinlenerek projelendirdiği Torunlar Atletim Yarışması'nın 1985 yılından beri aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Gaye Berköz de "Bu organizasyonun amacı, temelden Türk sporu ve atletizminin gelişmesini sağlamak, çocuklarımızı spora kazandırmak için bir şenlik havasında yarışmalar düzenlemektir. Bu turnuvalarda yetişmiş birçok sporcu var. Bu sporcular birçok ödül aldı. Bizi sadece Türkiye'de değil dünyada da temsil ettiler" dedi. Yarışmanın 26 Mart'ta Atatürk Stadyumu Seha Aksoy sahasında Karşıyaka Belediyesi Bandosu eşliğindeki 2 bin 500 sporcunun katılacağı kortej yürüyüşüyle başlayacağını söyleyen Berköz, "Bu daha önce sporla tanışmayan çocuklar için çok büyük bir fırsat. O nedenle velilere de büyük görev düşüyor. Çocuğunuz, torununuzun elinden tutun ve onu sporla tanışması için ilk adımı siz atın" diye konuştu.

ÖNCEL'E MESLEK HİZMET ÖDÜLÜ

Berköz, yarışma için Hikmet Öncel'in elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir isim olduğunu ve gecesini gündüzüne katarak çalıştığını, bunu da karşılıksız bir sevgiyle 27 yıldır yerine getirdiğini söyledi. Berköz, aletizme yaptığı katkılar nedeniyle Hikmet Öncel'e Meslek Hizmet Ödülü verdi.

ŞAMPİYONLARIN ÖDÜLÜ UZAY YOLCULUĞU

360 sporcunun madalya alacağı yarışmada bu yıl kürsüye çıkan atletleri ise ödül olarak uzay yolculuğu bekliyor. 10 Nisan'da gerçekleşecek yarışmanın 11-13 yaş aralığına yönelik final koşusunda ipi göğüsleyen 4 kız ve 4 erkek atlet, ESBAŞ Uzay Kampı'nda bir gün geçirecek. Ayrıca başarılı iki öğrenci de Karşıyaka Rotary Kulübü tarafından öğrenci bursu ile bir yıl boyunca desteklenecek. En başarılı üç takımın öğretmenleri de yine çeşitli ödüllerin sahibi olacak.