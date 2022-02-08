Geleceğin şampiyonları GEBZESEM'de Eurofit testinden geçiyor - Haberler
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Geleceğin şampiyonları GEBZESEM'de Eurofit testinden geçiyor

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Geleceğin şampiyonları GEBZESEM'de Eurofit testinden geçiyor

Gebze bölgesi öğrencileri, Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde yetenek ve becerilerini sergiliyor

Gebze'de yaklaşık 4 ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sokulan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM) şu günlerde, Büyükşehir'in Ücretsiz Spor Okulları'nda antrenörler tarafından gözlem yoluyla seçilen öğrencileri ağırlıyor. Bu bağlamda Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinden davet edilen 395 öğrenciye Eurofit testi (yetenek ve beceri testi) uygulanıyor. Kocaeli'ne özgü bir ölçüm standardı oluşturmak için yapılan testlerde, eğitim verilen çocuklar arasında uluslararası normlara yaklaşan ya da geçen çocukların tespit edilmesi sağlanıyor.

HIRS VE AZİM ÜST DÜZEYDE

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı SPORTAM (Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi) tarafından yürütülen çalışmalarda, çocuklar ve gençlerde mevcut olan yeteneğin tanımlanması ve değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen Eurofit testine Gebze bölgesinde geleceğin şampiyon adayları büyük ilgi gösterdi. Testlerde 7-14 yaş arasındaki öğrencilerin ilk olarak boyu ve kilosu ölçülüyor. Ardından öğrenciler, uzman eğitmenler gözetiminde denge, reaksiyon, esneklik, durarak uzun atlama, el pençe kuvveti, mekik testi, bükük kol duruşu, çeviklik testi ve 'Pim' adı verilen 20 metre dayanaklılık koşusuna tabi tutuluyor. Öğrencilerin testlerdeki hırs ve azmi ise eğitmenleri gelecek adına mutlu ediyor.

HEDEF, PROFESYONEL SPORCU OLMALARI

Büyükşehir'in Ücretsiz Spor Okulları'nda tespit edilen ve uygulanan testler sonucunda belirlenen kriterleri karşılayan öğrenciler, yeteneklerine göre uygun görülen branşlarda sağlıklı eğitim alabilmeleri amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'a yönlendirilecek. Daha sonraki süreçlerde öğrencilerin üst düzey profesyonel sporcular haline getirilmek istenmeleri ise Eurofit testinin ana hedefini oluşturuyor.

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