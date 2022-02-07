Geleceğin şampiyonları GEBZESEM'de Eurofit testinden geçiyor

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Gebze ilçesindeki öğrenciler, Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde (GEBZESEM) yetenek ve becerilerini sergiliyor.

Gebze'de yaklaşık 4 ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM) şu günlerde büyükşehrin ücretsiz spor okullarında antrenörler tarafından gözlem yoluyla seçilen öğrencileri ağırlıyor. Bu bağlamda Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinden davet edilen 395 öğrenciye Eurofit testi (yetenek ve beceri testi) uygulanıyor. Kocaeli'ye özgü bir ölçüm standardı oluşturmak için yapılan testlerde, eğitim verilen çocuklar arasında uluslararası normlara yaklaşan ya da geçen çocukların tespit edilmesi sağlanıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi (SPORTAM) tarafından yürütülen çalışmalarda, çocuklar ve gençlerde mevcut olan yeteneğin tanımlanması ve değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen Eurofit testine Gebze bölgesinde geleceğin şampiyon adayları ilgi gösterdi. Testlerde 7-14 yaş arasındaki öğrencilerin ilk olarak boyu ve kilosu ölçülüyor. Ardından öğrenciler, uzman eğitmenler gözetiminde denge, reaksiyon, esneklik, durarak uzun atlama, el pençe kuvveti, mekik testi, bükük kol duruşu, çeviklik testi ve 'Pim' adı verilen 20 metre dayanaklılık koşusuna tabi tutuluyor.

Tespit edilen ve uygulanan testler sonucunda belirlenen kriterleri karşılayan öğrenciler, yeteneklerine göre uygun görülen branşlarda sağlıklı eğitim alabilmeleri amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'a yönlendirilecek. - KOCAELİ