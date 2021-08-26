Geleceğin şampiyon güreşçileri Aliağa'da kampta
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Geleceğin şampiyon güreşçileri Aliağa'da kampta

Geleceğin şampiyon güreşçileri Aliağa'da kampta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek ve Aliağa Belediyesi Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkurt, Aliağa'da kamp yapan Grekoromen U13 Küçük Minikler Güreş Milli Takımı'nı ziyaret ederek, minik sporculara hediyeler verdi.

Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek ve Aliağa Belediyesi Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkurt, Aliağa'da kamp yapan Grekoromen U13 Küçük Minikler Güreş Milli Takımı'nı ziyaret ederek, minik sporculara hediyeler verdi. Ziyarette konuşan U13-U15 Grekoromen Güreş Milli takımları Teknik Direktörü Suat Aydın, Aliağa'nın hizmet ve salon açısından oldukça iyi bir yer olduğunu belirterek, "Buradaki çocuklar Türk güreşinin geleceği. Onların ilerde Avrupa, Olimpiyat şampiyonu olması için bizler de elimizden gelen katkıyı vermek için buradayız" dedi.

Antalya'da düzenlenen Grekoromen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında, kendi sıkletlerinde dereceye giren sporcular Aliağa'da kamp yapıyor. Yeni Şakran'da kampa giren sporcular, minder antrenmanlarını Aliağa Belediyesine ait Aliağa Merkezinde yapıyor. Milli Sporcular ve Türkiye'nin dört bir yanından seçilen milli takıma aday minik sporcular, kampta hem dinlenip hem de yoğun bir antrenman programına katılıyor.

Aliağa Belediyesinden milli sporculara sürpriz

Aliağa Belediyesi, Aliağa Gençlik Merkezinde yapılan son antrenmanda minik sporculara bir sürpriz yaptı. Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek ve Aliağa Belediyesi Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkurt, Aliağa Gençlik Merkezinden sporcuları ziyaret ederek, hem başarı diledi hem de milli sporculara hediyeler verdi.

İki haftadan bu yana Yeni Şakran'da kamp yapıp minder antrenmanlarını Aliağa Gençlik Merkezi Güreş Salonunda sürdüren Grekoromen U13 Küçük Minikler Güreş Milli takımı sporcuları ve aday sporcular, hırsları ve güçleriyle dikkatleri çekti.

"Buradaki çocuklar Türk güreşinin geleceği"

U13-U15 Grekoromen Güreş Milli takımları Teknik Direktörü Suat Aydın, Aliağa'da her detayın düşünüldüğünü ve bütün olanakları sağlanmış koşullarda çalıştıklarını belirterek, ev sahipliği ve aldıkları hizmetlerden dolayı Aliağa Belediye Başkan Serkan Acar'a teşekkür etti.

Suat Aydın, "Bizim buradaki ikinci kampımız. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeniden Aliağa'mızda kampımızı yaptık. Aliağa gerçekten hizmet ve salon bakımından oldukça iyi bir yer. Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar bizleri ekibini bizlerle buluşturarak bizi onurlandırdı. Sporcu çocuklarımıza verdiği hediyelerle çok mutlu olduk. Buradaki çocuklar Türk güreşinin geleceği. Onların ilerde Avrupa, Olimpiyat şampiyonu olması için bizler de elimizden gelen katkıyı vermek için buradayız. Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğümüze ve Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Gelecekte buradaki çocukların hepsini bir gün televizyonlarda dünya ve olimpiyat şampiyonu olarak görmek nasip olur inşallah hepimize" diye konuştu. - İZMİR

Geleceğin şampiyon güreşçileri Aliağa'da kampta
Geleceğin şampiyon güreşçileri Aliağa'da kampta
Geleceğin şampiyon güreşçileri Aliağa'da kampta
Geleceğin şampiyon güreşçileri Aliağa'da kampta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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