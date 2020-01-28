Geleceğin sağlıkçıları yaşlıların şifa umudu oldu

28.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:15

Ağrı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Bölümü öğrencileri, kentteki yaşlıları evlerinde ziyaret edip sağlık taramasından geçiriyor.

Gelecekte acil servisler başta olmak üzere hastanelerdeki çeşitli birimlerde hastaların yardımına koşacak olan liseliler, okulda başlatılan çalışma kapsamında ildeki yaşlı ve hastaneye gitmekte zorlanan vatandaşları tespit edip, evlerine gidiyor.

Bu sayede okulda öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı bulan öğrenciler, gittikleri evlerde yaşlıların tansiyonlarını ölçüp, kan ve şeker değerlerine de bakarak sağlık taraması yapıyor.

Randevularını alarak hastanelere de yönlendiriyorlar

Bugüne kadar 4 mahallede çok sayıda kişiyi ziyaret ederek sağlık taramalarını yapan beyaz önlüklü öğrenciler, bir yandan da onlarla sohbet edip yalnızlıklarını gideriyor.

Kış mevsiminin sert geçtiği kentte ev ev dolaşan öğrenciler, sağlık taraması yaptıkları yaşlılardan durumu kötü olanlar için de randevu alarak hastanelere yönlendiriyor.

Gittikleri evlerde bir yandan sağlık taraması yapan bir yandan da yaşlılarla sohbet eden öğrenciler, hem hayır dua alıyor hem de gönüllere dokunuyor.

Hem iş tecrübesi kazanıyorlar hem de insanlara yardımcı oluyorlar

Öğrencilerle birlikte yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin çok güzel bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Öğrencilerin daha çok dezavantajlı durumdaki mahallelerde yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ettiğini ve bundan dolayı herkesin mutlu olduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Ailelerimizin sağlık problemleri varsa onlarla ilgileniyorlar. Çok basit gibi görünse de onların tansiyon ve kan değerlerini ölçüyorlar. Olumsuz bir sağlık durumu söz konusuysa vatandaşlarımızı hastaneye yönlendiriyoruz ya da biz yardımcı oluyoruz. Arkadaşlarımız bu şekilde hem sağlık taraması yapıyor hem de onlar aynı zamanda hemşire adayları olduğu için şimdiden tecrübe kazanıyor. Bu projeyi Ağrı genelindeki bütün mahallelerde yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarında bizler de destek olmak istiyoruz. Arkadaşlarımızın bu sağlık hizmetlerini evlerine kadar götürüyor olmaları bizim için mutluluk ve onur verici."

Sağlık taraması yapılan vatandaşlardan 85 yaşındaki Zeki Sakar, öğrencilerin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ve moral bulduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaşlılardan Hanım Canpolat ise öğrencilerin şeker ile tansiyon değerlerini ölçtüğünü ve onlarla sohbet edip vakit geçirdiklerini anlattı.

Öğrencilerden Havva Avrancı da yaşlılarla bu şekilde ilgilenmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Yaşlı vatandaşlar bizim yakınımız ya da tanıdığımız değil. Hiç tanımadığımız insanların evlerine giderek onları tanıyıp sağlık durumlarını öğrenmek bizi daha çok gururlandırıyor." dedi.

Kaynak: AA