Geleceğin Sağlıkçıları Beyaz Önlüklerini Giydi

İSTANBUL Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz, törende yaptığı açılış konuşmasında "Oğlumun kuruculuğunu yaptığı üniversitemizde evlatlarımız için geliştireceğimiz yeni projeler ve değerlerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Tıp Bayramı'nda geleceğin sağlık çalışanları için İstanbul Kent Üniversitesi tarafından Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Mesleğe ilk adımlarını atan öğrenciler, törende aileleriyle duygusal anlar yaşadı. Törene İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz, Mütevelli Heyet Üyeleri Saime Toptan, Berna Tokar ve İrem Aşçıoğlu katılım gösterdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sakıp Pekin, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Berkman, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MüdürüDr. İlknur Sayan, Meslek Yüksek Okul Müdürü Yalçın Kavak, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuğrul Biren ile çok sayıda akademisyen, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz, "Öğrencilerimizin meslek hayatları boyunca şerefle taşıyacaklarının ilk nişanesi olan beyaz önlüklerini bugün giydirmekten mutluluk duyuyorum. Biz mütevelli heyeti olarak, rahmetli oğlumun da kuruculuğunu yaptığı üniversitemizde evlatlarımız için geliştireceğimiz bütün projelerimiz ve onlara kazandıracağımız yeni değerlerimiz olacak. Bütün öğrencilerimizin hayatları boyunca mesleklerini en iyi şekilde, bilginin ışığında, insani duygularla devam ettireceklerine inanıyorum" diye konuştu.

"BEYAZ ÖNLÜĞÜ GİYDİĞİMİZ GÜN MESLEĞE BAŞLADIK SAYARIZ"

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuğrul Biren, tüm sağlıkçıların Tıp Bayramı'nı kutlayarak, beyaz önlüğün kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Biren, "Biz beyaz önlüğü giydiğimiz gün mesleğe başladığımızı düşünürüz ve tüm öğrencilerimize de bu beyaz önlüğü giydikten sonra bilimin ışığında ve vicdanlarının sesiyle hareket etmelerini öneririz. Üniversitemizin bu ikinci beyaz önlük giyme töreni. Diş Hekimliği Fakültesi de yeni açıldı şu an için çok yeniyiz ama köklü üniversitelerimizin arasında girmek için bir çaba içerisindeyiz. Bu çabamızla da aradaki farkı çok kısa zamanda kapatarak onların önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Biren, öğrenciler şu tavsiyelerde bulundu:

"Öğrenciler beyaz önlüğü giydikten sonra kendilerini birer tıp doktoru, diş hekimi, sağlık teknikeri gibi düşünüp hem okuldaki yaşantılarını hem de okul dışı yaşantılarında meslek sahibi gibi davranmaları gerekiyor. Mümkün olduğunca kendilerini alanlarında yetiştirmelerini örnek veriyoruz."

"İNSANLARA KARŞI 'HEKİM' SORUMLULUĞUMUZ VAR"

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Muhammet Enes Özdil, beyaz önlüğü giymekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Beyaz önlükleri giyebildiğimiz için çok sevinçli ve mutluyuz. Okulu kazanmadan önce 'geleceğimiz nasıl olacak' kaygısı yaşarken, şu anda bütün soruların cevabını bulduk. Artık bir hekim oluyoruz. İnsanlara karşı bir sorumluluğumuz var. Bu yüzden üzerimize büyük bir sorumluluk yükleniyor. Ben kendine tamamen başarıyı amaçlayan bir diş hekimi olacağım. Para değil, en çok başarıyı hedefliyorum. İnsanlara karşı en iyi hizmeti verebilmek için bu bölümü okuyorum." - İstanbul

Kaynak: DHA