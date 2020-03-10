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Manavgat, Antalya, Spor

Geleceğin pehlivanları ilk antrenmanlarını yaptı

Geleneksel 9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde güreş tutacak olan Manavgat Belediyesi'nin 80 minik güreşçisi, Yukarı Pazarcı Irmak Kenarı'nda ki yeşil alanda aslına uygun bir şekilde yeşil alanda ilk antenmanını gerçekleştirdi.

10.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:56
Geleceğin pehlivanları ilk antrenmanlarını yaptı

Geleneksel 9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde güreş tutacak olan Manavgat Belediyesi'nin 80 minik güreşçisi, Yukarı Pazarcı Irmak Kenarı'nda ki yeşil alanda aslına uygun bir şekilde yeşil alanda ilk antenmanını gerçekleştirdi.


Alt yapı güreş takımının antenmanını çok sayıda vatandaşta birlikte izledi. Antalya İl Seçme Müsabakalarında aldığı kupa ve madalyalarla turnuvaya damga vuran Manavgat Belediyesi güreşçileri, Akdeniz'in Kırkpınar'ı olan Manavgat Güreşleri'nde Minik, Minik 2, Minik 3, Teşvik, Tozkoparan, Deste, Küçük Orta, Küçük, Büyük Orta kategorilerinde kol bağlayacak.


9'uncu Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Manavgat Belediyesi Güreşcileri'nin büyük başarılara imza atacağını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, her kategoride başarıya ulaşacaklarını dile getirdi. Başkan Sözen, "Manavgat halkımız ata sporumuz olan güreşi çok seviyor. Biz de gelecek kuşaklara ata sporumuzu aktarmak amacıyla Manavgat Belediye'miz bünyesinde alt yapı kurarak gençlerimizi güreş sporuyla bir araya getirdik. 12 Nisan Pazar günü Ilıca Stadyu'munda düzenleyeceğimiz güreşlerimizde çocuklarımızdan büyük başarılar bekliyorum. Şimdiden bütün güreşseverlerimizi Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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