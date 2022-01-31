Geleceğin Muzaffer Demirhan'larını yetiştiriyorlar

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, geleceğin Muzaffer Demirhan'larını yetiştirmek için sömestr tatilinde yaşları 6 ila 12 arasındaki 50'ye yakın çocuğa ücretsiz kayak eğitimi veriyor.

Türk ve dünya kayak sporunun efsane ismi, "Dağların delisi" lakaplı Gümüşhaneli Muzaffer Demirhan'ın memleketinde yaşları 6 ile 12 arasındaki çocuklara kayak eğitimi veriliyor.

Torul ilçesi sınırlarında denizden 2 bin 100 metre yüksekte yer alan Zigana Gümüşkayak Kayak Tesislerinde 12 yaşında başladığı kayak sporu ile 21 yıl aralıksız Türkiye Şampiyonu olan, 119 kez milli formayı giyerek Türk spor tarihinde kırılması zor bir rekora imza atan, kış olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden, çok sayıda kayakçı yetiştiren Muzaffer Demirhan'ın adının verildiği pistte çocuklara uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik sömestr tatilinin başlaması ve özellikle kar yağışının etkisini göstermesiyle başladı.

Kayak sporuna yeni başlayan ve teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitime geçen 50'ye yakın çocuk eşsiz manzarası ve doğal güzellikleriyle Zigana dağının tadını çıkararak kayak yapıyor.

Sömestr tatili boyunca devam edecek eğitimlerde Türkiye'de kayağın simgesi haline gelen Muzaffer Demirhan'lar yetiştirilmesi amaçlanıyor.

"Gümüşhane kayak sporunun yapılabileceği önemli merkezlerden birisi"

Zigana Dağındaki pistte eğitim gören çocukları ziyaret ederek bir süre onlarla sohbet eden Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, "Okulların sömestr tatili ve karın da yağmasıyla birlikte kayak eğitimlerimiz başladı. Bugün burada 50'ye yakın çocuğumuza uzman antrenörlerimiz eşliğinde kayak eğitimi veriyoruz. Çocuklarımızı Gümüşhane merkezden servislerle alarak buraya getiriyoruz. Tabi ki çocukların birçoğu kayağa yeni başlıyor. Teorik eğitimlerin ardından burada uygulamalı eğitimlere geçiyoruz. Gümüşhane fiziki coğrafyası ile kayak sporunun yapılabileceği önemli merkezlerden birisi. Gümüşhane dendiği zaman kayağın duayenlerinden Muzaffer Demirhan aklımıza geliyor. Birçok uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil etmiş, kentimizin yetiştirdiği önemli değerlerimizden birisi. Bizim de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hedefimiz yeni Muzaffer Demirhan'ları burada yetiştirmek, Türk sporuna katkı sunmak" dedi.

Kar yağışıyla birlikte sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını söyleyen kayak antrenörü Yunus Avşar Yılmaz da "Yaklaşık 50 sporcuyla güzel bir kar yağışıyla birlikte sezona güzel bir başlangıç yaptık. Antrenör arkadaşlarımızla güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Yeni başlayan yaklaşık 35 sporcumuz var. Bunun yanı sıra 20'ye yakın orta dereceli sporcumuz var" diye konuştu.

Sporculardan 8 yaşındaki Arif Muş ise "Kar yağdığı için babam beni kayağa yazdırdı. Karı çok seviyorum ben. Çünkü ben karda en çok kaymayı seviyorum. Ben kayağı zaten biliyordum, bir daha gelmek istedim" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı - Spor