Geleceğin Mühendisleri ile 2019 Yılını Planladılar

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Öğrenci Üye Komisyon Toplantısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda, Samsun Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Osman Özkoç, Teknopark çalışmaları, verilebilecek olan eğitim ve ortak yapılabilecek etkinlikler hakkında komisyona bilgi verdi. 2019 yılında öğrenci üyelere yönelik deneyimler toplantıları, teknik seminerler ve teknik geziler planlandı. Toplantıda bir konuşma yapan Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Öğrenci Üye Komisyon Başkanı Ayşe Güdükçam, bilgi birikim ve donanımlarını artırma çabası içerisinde olan Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube ile Öğrenci Üye Komisyonu olarak beraber çalışarak öğrenci üyelerin ihtiyaçlarına göre eğitimler, seminerler ve teknik geziler düzenlediklerini ve etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

"Öğrencilerimizi iş yaşamına hazırlıyoruz"

Toplantı ile ilgili olarak bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube olarak öğrencilere yönelik beraber oldukları dört yıl süresince üniversite işbirliğiyle deneyimler toplantıları, teknik seminer ve geziler, staj yeri oluşturma ve sosyal etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin mesleğe hazırlanma süreçlerine katkı koymaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin gelecekte yer alacakları iş yaşamına hazırlıklı olarak başlayabilmesini önemsiyoruz. Rekabetin yoğun yaşandığı, farkındalık yaratabilen ve donanımlı olanın önü açık. İş yaşamında öğrencilerimizin almakta oldukları rutin eğitimin yanı sıra yabancı dil eğitimlerine ağırlık vererek ikinci hatta üçüncü yabancı dile sahip olabilmek için uğraş vermeleri, tasarım ve inovasyon kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik eğitimlere yönelinmesi gerekir. Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube olarak Öğrenci Üye Komisyonumuzla koordineli olarak öğrenci üyelerimizin mesleki ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA