Geleceğin Mimarları Abdullah Gül Üniversitesi'nde Buluştu

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından, bu yıl Çimsa'nın ana sponsorluğuyla gerçekleştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanından mimarlık öğrencilerini bir araya getiren BETONART Mimarlık Yaz Okulu'nun 17'ncisi Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) düzenlendi. Mimarlık öğrencilere profesyonel yaşamın kapılarını açan, sektöre güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlayan BETONART Mimarlık Yaz Okulu'na 17 yıl boyunca 400'den fazla genç mimar adayı katıldı. Sektör profesyonellerinin, akademisyenlerin ve alanında lider kurumların desteğiyle hayata geçirilen BETONART Mimarlık Yaz Okulu, güçlü bir ekosistem oluşturuyor ve genç mimarlara yol gösteriyor.

AGÜ Sümer Kampüsü'nde düzenlenen BETONART Mimarlık Yaz Okulu 24 öğrencinin eserlerinin yer aldığı, bu yılın temasına da adını veren "Beton Olmak, Morfogenetik Bir Yaklaşım" sergisiyle sona erdi. BETONART Mimarlık Yaz Okulu'nun kapanışında, TÇMB CEO'su İsmail Bulut, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili İpek Akpınar ve AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Yılmaz söz aldı.

BETONART projesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) CEO'su İsmail Bulut; "Ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra toplumsal kalkınmada etkin rol oynuyor ve geleceğin mimarlarının sektörle tanışmasına öncülük ediyoruz. 17 yıldır, aynı heyecan ve özveriyle parçası olmaktan büyük gurur duyduğumuz BETONART Mimarlık Yaz Okulu, bu yıl da tamamladık. Gördüğünüz gibi genç mimarlar, geleceğin mimarları yapıtaşımız betona yeni bir anlam katarak, onu yeniden şekillendirdiler. Güçlü ve sektör için büyük önem taşıyan bir ekosistemin 17 yıl önce temellerini attık ve bu yolculukta 400'den fazla genç mimarın hayatına dokunduk, birçoğu yeni dönemlerde BETONART'ta görev aldı. Biz de bu sinerjinin verdiği güçle aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AGÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. İpek Akpınar, yaz okulu etkinlikleri süresince, beton gibi çok sert ve adı çok kötüye çıkmış bir malzemeyi daha yumuşatarak ve daha özel kılarak daha deneysel olarak nasıl kullanabilirizi araştırdıklarını belirterek, "Hepimiz müthiş bir deneyim yaşadık" dedi.

Tasarım işinin kolay olmadığını, çok ciddi yetenekler ve bilgi birikimi gerektirdiğini belirten AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da "Özellikle betonla yapılabilecek olan tasarım çok daha zor. Hem teknik bilgi hem yaratıcılık hem de biraz akılcılık gerekiyor. Bunların tamamını bizim öğrencilerimizle birlikte ortaya koymuş olmak, öğrencilerimizin bu konulardaki bilgi ve tecrübe birikimini mümkün olduğunca daha ileri bir seviye taşımış olmak bizim için çok önemli" diye konuştu.

Betondan Sanata: Beton Olmak, Morfogenetik Bir Yaklaşım

Küratörlüğünü Deniz Aslan ve Nursen Gümüşsoy'un, moderatörlüğünü Tomris Akın, Melike Altınışık, Gürkan Okta, Hakan Tüzün Şengün, Birge Yıldırım Okta, Özlem Kevseroğlu ve Ayşegül Kıdık'ın yaptığı BETONART Mimarlık Yaz Okulu, bu yıl "Beton Olmak, Morfogenetik Bir Yaklaşım" teması ile düzenlendi. BETONART, Mimarlık, İç Mimarlık, Güzel Sanatlar Tasarım ve Peyzaj Mimarlık Bölümleri'nde 3. sınıfı bitirmiş, 4. sınıfa geçmiş öğrencileri buluşturdu. Yaz okuluna katılan 24 öğrenci bu yılın temasından yola çıkarak, yoğun bir program sonunda özgün eserler ortaya çıkardı.

Moderatörlerin yönlendirmesiyle ekiplere ayrılan öğrenciler, yaz okulu boyunca toprağı ve betonu tanıdı. Hayata geçirecekleri eserin çizimini yapan gençler, prototipini yaparak planlamadan uygulama aşamasına geçti ve eserlerini ortaya çıkardılar. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği gibi profesyonel yaşamın öncelikli konularıyla ilgili de sunumlara katıldı ve bilgi sahibi oldular.