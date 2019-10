Geleceğin mesleği iha pilotluğu

07.10.2019 10:19

Kaynak: DHA

TÜRKİYE'de gelişen teknolojinin günlük hayattaki rolünün artmasıyla birlikte halk arasında drone olarak adlandırılan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) kullanımı da her geçen gün artıyor. İHA pilotu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) yetkili eğitim firmasının sahibi Vedat Güneş, düğün, konser, miting gibi etkinliklerin yanında savunma sanayi ve tarım alanında İHA kullanımının yaygınlaştığını belirterek, İHA pilotluğunun geleceğin en önemli meslekleri arasında olacağını söyledi.Türkiye'de düğün, konser, miting gibi etkinliklerde halk arasında drone olarak adlandırılan İHA'ların kullanımı her geçen gün artıyor. Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yetkili İzmir'de etiğim veren firması Maiden Flight Tech'in sahibi ve İHA pilotu Vedat Güneş, vatandaşların İHA kullanımında giderek bilinçlendiğini söyledi. İHA'ların kullanıma ait prosedürleri hakkında bilgi veren Güneş, şunları söyledi:"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkili eğitim veren Maiden Flight Tech Firması'nın sahibiyim. Türkiye'nin 81 ilinde eğitim veriyoruz. İHA, uzaktan kumanda ya da otonom sistemiyle kontrol edilebilen, içerisinde insan olmayan hava aracıdır. Halk arasında drone olarak tanınmaktadır. İHA'lar Türkiye'de yeni gelişen bir sektör olduğu için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından talimatları her geçen yenilenmektedir. İHA'lar ağırlıklarına göre değişmektedir. Ülkemizde düğün, konser, miting ya da belgesel çekimlerimde İHA-0 kapsamında olan araçlardır. Bunları kullanmak için ehliyet almak ve gerekli prosedürleri yerine getirmek gerekiyor. Bununla birlikte bize ait olan kullandığımız İHA'ları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt yaptırmamız gerekiyor. Bu aracı kullanmak için de ehliyet zorunluluğu var. Gerekli eğitimlerin sonunda kullanacağımız İHA'ya göre ehliyet alıyoruz. İHA'yı uçurmadan önceden uçuracağımız bölge için izin almamız gerekiyor. Havacılık Genel Müdürlüğü'ndeki harita üzerindeki yeşil alanlarda izinsiz uçmak mümkün. Ancak diğer alanlar için kesinlikle için almak gerekiyor. Türkiye'de şuan uçuş izni 400 feet. İHA'ları ehliyetsiz olarak kullanma, uçuş izni almadan kullanmak ve tescil işlemlerini yerine getirmeden uçmanın cezası 20 binin üzerinde."'İHA PİLOTLUĞUNA İLGİ BÜYÜK'İHA türlerinin ve kullanım alanlarının teknolojinin gelişimine paralel olarak her geçen gün hızlı bir değişim içinde olduğunu söyleyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Savunma sanayinde olmak üzere birçok alanda İHA'ların kullanımı gün geçtikte artmaktadır. Örneğin eskiden tarımda zirai ilaçlamalar uçaklarla ve daha masraflı şekilde yapılırken, şu anda bu işlem İHA'larla yapılıyor. Bunun yanında sivil havacılıkta, tapu kadastro işlemlerinde, haritacılıkta, orman işletmelerinde, maden aramacılığında, düğünlerde, mitinglerde, organizasyonlarda ve film çekimlerinde İHA'ların kullanımı her geçen gün artıyor. İHA'lara vatandaşlarımızın da ilgisi sürekli artıyor. Dünya üzerinde hava taksileri yapılmaya başladığı düşünülürse, gelecekte İHA'lar tamamen hayatımızın içinde olacak. Bu durum yeni bir iş alanı doğmasını sağladı. İHA pilotluğu gelecekte önemli bir meslek olarak tercih edilecek. İnsanlar da yoğun bir şekilde bize eğitim almak için başvuruyor. Aşırı derecede bir ilgi var. Sivil Havacılık okullarında, üniversitelerde, havacılık liselerinde ve kamu kuruluşlarında yoğun olarak eğitim vermeye devam ediyoruz."'HERKES BUNUN EĞİTİMİNİ ALARAK UÇSUN'Vatandaşlar kadar kamu kuruluşlarına da eğitim verdiklerini belirten ve İHA pilotluğunun gelecekte önemli bir meslek olacağını vurgulayan Güneş, "Türkiye'de İHA'ların yüzde 20'si iş amaçlı olarak kullanılıyor. Bu rakamda 400 bine yakın. Gün geçtikçe bu sayı artıyor. Bize gelerek eğitim alıyorlar ve bilinçli olarak uçuyorlar. Artık ülkemizde yoğun bir hava trafiği var. İHA'larda artık her şey kayıt altında olmak zorunda. İHA'lar kötü niyetli de kullanılıyor. İnsanların bu konuda duyarlı olması ve emniyet güçlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Emniyetimiz çok istekli. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde 250 personele eğitim verdik. Kullanmak isteyen ve merakı olan herkes bunun eğitimini alarak uçsun" dedi.'İŞ AMAÇLI KULLANIYORUM'Vedat Güneş'e ait eğitim kurumundan İHA kullanmak için eğitim alan Orhun Azizağaoğlu, "Ben prodüksiyon işiyle uğraşıyorum. Profesyonel çekimler yapıyorum. Kısa metrajlı filmlerde olsun, düğün konser gibi etkinliklerde olsun insanlar drone çekimi istiyor. Gelişen teknolojiyle birlikte biz de bu işini eğitimi alarak işimizde drone kullanıyoruz. Benimkisi hem merak, hem iş amaçlı" diye konuştu.Eğitiminden dolayı İHA'lara merak saldığını söyleyen İrem Köse ise, "4 gün boyunca 36 saat İHA kullanmak için eğitim aldım. Ben havacılık öğrencisiyim. Küçüklüğümden beri merakım vardı" dedi.