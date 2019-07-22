Geleceğin mesleği: Çizgi Film ve Animasyon

TEKNOLOJİ ile birlikte her alana etki eden animasyon sektörü, yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı da artırdı. Çizgi animasyon ve çizgi film alanında bilgili, becerikli öğrencilere ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, "BAU, geleceğin meslekleri arasında gösterilen çizgi film ve animasyon sektörüne dünyanın ve Türkiye'nin önemli isimleriyle öğrencilerini eğitmeye devam ediyor" dedi.

Günümüzde animasyon; mimari, tıp, savunma, teknoloji, medya, eğlence gibi sektörlerde sıkça kullanılıyor. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan ilerlemeler ile animasyon endüstrisi, dünyanın en önemli ekonomilerinin gündemine girmeyi başardı. Animasyon filmler, izleyicinin olduğu kadar yatırımcıların da ilgisini çekiyor. 2017 yılı itibariyle dünya genelinde yaklaşık olarak 250 milyar dolarlık hacme sahip olan animasyon sektörünün Türkiye'deki hacmi yaklaşık olarak 80 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. Sektörün hızla büyümesi yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı da gün geçtikçe artırıyor.

YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALIYOR

BAU bünyesinde kurulan Çizgi Film ve Animasyon bölümü sektöre nitelikli insan yetiştirmeyi hedefliyor. Güney Kore'de ve İstanbul'da animasyon yaz okulları ve Animasyon Festivali'ni organize eden bölümde önemli isimler ders veriyor. Yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilecek olan bölümde; Dünyaca ünlü Game Of Thrones dizisinin 'Ak Yürüyenler' karakterine hayat veren ve ilk uzun metraj animasyon film projesi üzerinde çalışan Onur Can Çaylı, uluslararası projeleriyle ve animasyon eğitimine katkılarıyla ustaların ustası Meral ve Cemal Enez, Ayşe Köksal ve Ajlan Altuğ sektörün en iyilerini yetiştirmeye hazırlanıyor.

"ÖĞRENCİLER, ULUSLARARASI BİR MESLEĞE SAHİP OLABİLİR"

Çizgi animasyon ve çizgi film alanında bilgili, becerikli öğrenci yetiştirmeyi hedef edindiklerini belirten BAU İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'de bu alanda vizyon sahibi ve iyi eğitimli yeteneklere ihtiyaç var. Biz de özellikle çizgi film ve animasyonun meslek olarak algısını, farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Öğrenci burada alacağı deneyim ve bilgiyle uluslararası ve hatta disiplinlerarası bir mesleğe sahip olabilir. Bölümde verilen başlıca dersler arasında Temel Sanat Eğitimi, Animasyona Giriş, Stüdyo ve Işık, Animasyon ve Görsel Efekt Tarihi, Hikaye Anlatımı, Karakter Tasarımı, 3D Animasyon, Animasyon için Senaryo, Storyboard, Konsept Tasarımı, Ses Tasarımı ve Müzik bulunuyor. Temel derslerin dışında farklı bölümlerden alınabilecek seçimlik derslerle kendi yolunu seçebilir. Ayrıca sektör ile işbirliğine İletişim Fakültesi olarak çok önem veriyoruz. En çok vurguladığımız şey öğrencinin sahada emek vererek öğrenmesi. Amerika, Fransa ve Güney Kore ve Almanya ile bu bağlamda da bağlantılarımız var."

ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON BÖLÜMÜNE BAŞVURU AŞAMALARI

Çizgi Film ve Animasyon bölümüne başvuru aşamaları üniversite sınavına giren öğrenci, BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nün 23 Temmuz Uygulama Sınavı, 24 Temmuz tarihinde Mülakat tarihinde yapacağı özel yetenek sınavına katılabilecek. Değerlendirmeye alınan öğrenci sınav sonuçlarının ardından bölüme kaydını yaptırarak eğitimine başlıyabilecek.

Öte yandan, Bahçeşehir Üniversitesi, 16-29 Temmuz tarihleri arasında Beşiktaş Kampüsünde, bölümlere ilişkin kurulan stantlarda öğrencileri bilgilendirecek.

Kaynak: DHA