Geleceğin Mars yolcusu Carson, TRT Çocuk'a konuk oldu
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Geleceğin Mars yolcusu Carson, TRT Çocuk'a konuk oldu

25.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:50
Geleceğin Mars yolcusu Carson, TRT Çocuk'a konuk oldu

Geleceğin Mars yolcusu Alyssa Carson, TRT Çocuk ekranında yayınlanan "Haberin Olsun" programına katıldı.

Geleceğin Mars yolcusu Alyssa Carson, TRT Çocuk ekranında yayınlanan "Haberin Olsun" programına katıldı.

TRT'nin yazılı açıklamasına göre, Türkiye'nin ilk ve tek çocuk haber programı "Haberin Olsun", NASA tarafından Mars'a yolculuk için eğitilen Carson ile bir röportaj yaptı.

Amerika'dan Türkiye'ye bağlanan genç pilot, uzay alanındaki gelişmeleri aktardı. 17 yaşında pilot unvanı alan Carson, astronot olmaya giden yolda hayallerini nasıl gerçekleştirdiğini anlattı.

Carson, izleyicilerden gelen soruları da yanıtladı. Carson'a, "onu uzay konusunda en çok heyecanlandıran şeyler" ile "Mars'a yolculuk konusunda insanların neden bu kadar hevesli olduğu" soruları yöneltildi.

Çocukluğundan beri en büyük hayalinin bir gün Mars'a ayak basmak olduğunu belirten Carson, Türkiye'deki uzay meraklısı çocuklara önerilerde bulundu.

Carson'ın röportajı, 23 ve 24 Mart akşamı TRT Çocuk ekranında izleyicilerle buluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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