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Geleceğin liderlerine Türk şirketleri ders oldu

Küresel ekonomiye yön verenlerin okulu Harvard Üniversitesi bünyesindeki asırlık Harvard Business School, Türk şirketleri, markaları ve iş insanlarının başarı hikayelerine de yer veriliyor.

11.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:46
Geleceğin liderlerine Türk şirketleri ders oldu

Küresel ekonomiye yön verenlerin okulu bünyesindeki asırlık Harvard Business School, Türk şirketleri, markaları ve iş insanlarının başarı hikayelerine de yer veriliyor. İşte o Türkler...

Kaynak: Dunya.com

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