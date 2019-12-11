Geleceğin liderlerine Türk şirketleri ders oldu

11.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:46

Küresel ekonomiye yön verenlerin okulu Harvard Üniversitesi bünyesindeki asırlık Harvard Business School, Türk şirketleri, markaları ve iş insanlarının başarı hikayelerine de yer veriliyor. İşte o Türkler...