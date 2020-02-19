Geleceğin Liderleri Model Birleşmiş Milletler konferansı 21-24 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapılacak

19.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:59

Gelecek Liderler Konferansının temel amacı, ağ oluşturma, bir dizi müzakere ve gençlik güçlendirme içinfırsatlar yaratmaktır. Geleceğin Liderleri Model Birleşmiş Milletler (Future Leaders Model United Nations) farklılık prensibine ve farklı uluslar arasında gençlere liderlik niteliklerini aşılayarak sürdürülebilir gençlik yaratma fikrine inanıyor. Geleceğin Liderleri Model Birleşmiş Milletler, dünyada genç lider geliştirme ve ilerleme sorumluluğunu alan bir buluş ve parlak fikirdir. Liderleri Model Birleşmiş Milletler,üyelerin dünyada yaygın olan problemler ile ilgili çözüm çevresine katıldıkları Birlşemiş Milletler benzeri bir kurumdur.

Geleceğin Liderleri Model Birleşmiş Milletler (GLMBM) konferansı 21-24 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.Gençlik güçlendirme ve sürdürülebilir büyümenin ele alınacağı konferansa, başta Haberler.com şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi ve Arnas Tarım CEO'su Behiye Teymur, Brezilya Başkonsolusu Paula Roberto Franca, Türk Kızılayı Gençlik ve Uluslarası İlişkiler birimlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Akif Emre Aktaş, eski Pakistan Yüksek Mahkeme Baro Başkanı Amanullah Kanrani, European Integration Group kurucu ortağı Turgut Kaan Akkoca, Pakistan Baluçistan Başsavcısı Arbab Muhammad Tahir, Katar'ın İstanbul Konsolonsuluğu İkinci Sekreteri diplomat Ahmad Abdulmalik Al-Obaidli gibi birçok onur konuğu ve konuşmacı davet edildi.

Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi ve Arnas Tarım CEO'su Behiye Teymur

Davet edilen onur konukları, GLMBM'nin açılış törenindesadece misafir olmayacaklar, ayrıca delegasyonlara hitap edecekler. GLMBM, yüksek prestijli onur konukları ve konuşmacılara ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor.