Geleceğin Kimyagerleri Beyaz Önlüklerini Giydi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) Kimya Bölümü tarafından "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını FEF Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Aktaş yaptı. 1992 yılında üniversitemiz bünyesinde kurulan Fakültenin 1993 yılında birinci öğretim, 1994 yılında da ikinci öğretim için öğrenci alımına başladığını kaydeden Prof. Dr. Aktaş, "Bölümümüz, yetiştirip mezun ettiği kimyagerlerle ülkemiz sanayi ve eğitim sektörüne katkı sağlıyor. " dedi.

Fakültenin akademik yapılanması hakkında katılımcıları bilgilendiren Aktaş, Kimya Bölümünün üniversitede en çok yayın yapan bölümlerinden biri olduğunu vurgulayarak, amaçlarının "çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirmek", "derslerde başarıyı ve kaliteyi artırmak", "ders notlarını sürekli güncellemek", "yayın sayısı ve proje sayısını artırmak" olduğunu söyledi.

Öğrencilerin motivasyonu açısından bu etkinlikte olduğu gibi paylaşımcı organizasyonların önemli olduğunu belirten FEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur, sektör temsilcilerinin iş hayatına yönelik tecrübelerini aktarmasının öğrencilere katkı sağlayacağını ifade etti.

SDÜ'nün yerleşke ve altyapı itibarıyla güzel bir üniversite olduğunu dile getiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, üniversitemiz bünyesinde öğrencilere eğitimin yanı sıra çeşitli sanat, kültür ve spor gibi birçok alanda imkan sunulduğunu belirtti. Rektör Çarıkçı, "Güzel bir yerleşkemiz var. Spor olanaklarımızdan faydalanın. Öğrenci topluluklarına üye olun. Yamaç paraşütünden dalgıçlığa, tiyatrodan dansa kadar neye ilgi duyuyorsanız o alanda çok sayıda topluluğumuz mevcut. Düzenlenen organizasyonlara katılın. Kartvizit alın, sosyal ilişkileriniz genişlesin. Farklı insanlarla tanışma imkanı bulacaksınız ve mezun olduktan sonra size bunun çok faydası olacak. 'Keşif Isparta' gezisine katılın. Okuduğunuz şehri tanıyın. Davraz'a kayak yapmaya gidin. Gezin, görün, tanıyın. Özellikle proje pazarlarımıza mutlaka katılın. Proje geliştirin. Biz öğrenci projelerine destek veren çok az sayıdaki üniversitelerden biriyiz. Prototip Atölyemiz hizmete girdi, Yenilikçi Teknolojiler Merkezimizde Kuluçka ve Ön Kuluçka Merkezimiz var. Proje yaparsanız mentor eşliğinde sizi geliştiriyoruz. " dedi.

Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, konuşmasının ardından bölüm temsilcisi öğrencilere beyaz önlüklerini giydirdi.

Daha sonra Kimyagerler Derneği Akdeniz Şube Başkanı İbrahim Şahin, öğrencilerle buluştu. "Kimyagerler Derneği ve Kimya Sanayi" üzerine bir konuşma yapan Şahin, Dernek hakkında bilgi verdi. Sektör ile üniversitenin iç içe olması gerektiğinin altını çizen Şahin, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Çıraklığını yapmadığınız bir işin ustası olamazsınız, çünkü kimya çok farklı dağılmış bir sektör. İlaç, kozmetik, gıda, plastik, tekstil gibi pek çok alanda var. Bir dalda uzmanlaşmadığınız sürece mezun olduktan sonra sahada verimli bir iş kabul edemeyiz. Bir işveren olsanız sadece bir ders ortalamasıyla mezun olmuş bir öğrenciyi işe alır mısınız? ya da siz ne vereceksiniz? Bu bağlamı iyi ayarlamalıyız. Üniversite hayatı sadece derslerden ibaret değildir. Sosyal, kültürel etkinlikler, mesleki uğraşlar, projeler gibi her alanın içerisinde olmak gerekiyor. Hayal kurmaktan, kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin. İyi bir kimyager olmadan önce iyi bir insan olun. "

"İhracat ve Girişimcilik" Kimyagerler Derneği Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Can Şimşek ise "Geleneksel Girişimcilik", "Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Geliştirme" ve "İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma" hakkında bilgi verdi. Şimşek, "Girişimcilik bana göre yapılmayanı yapmak demektir. İhtiyaca göre çalışılmalıdır. Basit düşünmek, ulaşılabilir ve uygun fiyatlı hammadde ile çalışmak, iyi gözlem yapmak, sorunu görüp çözmek, bu doğrultuda çalışmalar yürütmek önemlidir. Bir satıcı size almak istediğiniz şeyi satıyorsa bu başarı değildir, fakat sizin almak istemediğiniz bir şeyi ihtiyacınız olduğuna inandırıp satabiliyorsa bu başarılı bir satıştır. Kendinizi iyi pazarlamalısınız, iyi bir etiketiniz olmalı. " diye konuştu.

İhracat konusuna da değinen Şimşek, ihracatta olması gerekenleri "maliyet hesabını iyi yapmak", "ürünü aynı kalite ve aynı ambalaj şeklinde tutmak", "müşteri ile iletişim içinde olmak ve 7/24 teknik destek vermek", "sorun çıkması halinde çözüm üretmek ve ürünün arkasında olmak" şeklinde sıraladı.

Konuşmaların ardından Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencilerine beyaz önlükleri giydirildi.

Beyaz önlük Giyme Törenini izlemek için tıklayınız

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