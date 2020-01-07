Geleceğin kayakçıları projesi kapsamında öğrenciler kayak öğreniyor

07.01.2020 09:07 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:12

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Geleceğin kayakçıları" projesi kapsamında öğrenciler bir hafta boyunca Ergan Kayak Merkezi'nde kayak dersi görüyor.



Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Geleceğin kayakçıları" proje ile öğrencilere bir hafta boyunca kayak dersi veriliyor. Sabah okullarından alınıp bütün gün kayak dersi gören öğrenciler akşamda tekrardan okullarını bırakılıyorlar. Ergan kayak Merkezi'nde temel kayak bilgilerini öğrenen öğrenciler, bir hafta ders yerine kayak eğitimi görüyorlar. Projeyle ilgili bilgiler veren Kayak Antrenörü Nurettin Can, "2019-2020 Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu geleceğin kayakçıları Ergan Dağında projesinin 3. etabındayız. Yani 3 yıldır yapıyoruz. 250 öğrencimizi Ergan Dağına getirip temel kayak bilgilerini öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerin masraflarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü, valilikle birlikte karşılıyor. Öğrenciler bir hafta boyunca derse girmiyorlar. Sabah servisle okullarında alınıyorlar. Burada kayak eğitimlerini alıp öğlen yemeklerini yiyip tekrar servisle okullarına bırakılıyorlar. 25 kişilik gruplar halinde 10 tane gurubumuz var. Mart ayının sonuna kadar devam edeceğiz. Şuana kadar Erzincan'da 400 öğrenci eğitime tabi tutuldu. İlerleyen zamanlarda bu sayıları arttırmayı düşünüyoruz. Yıllık bazda 300-350 kadar öğrenciyle kayak sezonunu başlatıp çocuklarımıza kayağı tanıtmak ve kayağı sevdirmek istiyoruz" diye konuştu.



Kayak merkezinde temek kayak dersi aldıklarını belirten öğrencileri ise kayak öğrenmenin kendilerini mutlu ettiğini söylediler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA