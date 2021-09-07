Geleceğin karikatüristleri ve youtuberları yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dijital Kılavuz E-Gençlik Akademi bünyesinde sürdürülen karikatür ve youtube atölyeleri devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dijital Kılavuz E-Gençlik Akademi bünyesinde sürdürülen karikatür ve youtube atölyeleri devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, konusunda usta ve deneyimli eğitimciler önderliğinde geleceğin karikatürist ve youtuberlarına yol gösteriyor.

DENEYİM KAZANIYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Dijital Kılavuz E-Gençlik Akademi bünyesindeKİ karikatür atölyesinde gençler; karikatür alanında espri bulma, kurgulama, eskizleme ve çizim yöntemlerinden mizah dergiciliğine ve mizanpaj uygulamasına, dijital çizim ve teknikleri renklendirmeleri, kağıt üzerinde renklendirme (suluboya, ecolin, vb. ), her türlü mecra için (sosyal medya, web vb. ) karikatür üretimine kadar alanında uzman çizer-karikatüristten eğitim alacaklar. Eğitimler; teorik, pratik ve uygulamalı olmak üzere 3 kategoride veriliyor. Teorik ve pratik eğitimi alan öğrenciler, öğrendikleri bilgilerle karikatürist olma noktasında deneyim kazanacak.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Kurslarda 1. dönem 20 Ağustos Cuma-6 Kasım 2021 Cumartesi ile 2. dönem 15 Ocak 2022 Cuma-2 Nisan 2021 Cumartesi tarihleri arasında olacak. 24 haftalık atölye çalışmalarında usta karikatürist ve kreatif direktör, aynı zamanda UWC-Dünya Çizerler Birliği Başkanı Ahmet Altay, 17-27 yaş arası gençlere karikatür sanatının inceliklerini ve tekniklerini yüz yüze eğitimle veriyor. Karikatürist Altay, karikatür sanatını gelecek nesillerine aktarmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, kılavuz gençlerin en önemli destekçileri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini iletti.

KENDİ KANALLARINI KURACAKLAR

Youtube Dijital İçerik, Sosyal Medya Yayıncılığı Atölyesi'nde ise Kılavuz Gençler; sosyal medya alanında algı yönetiminden medya okuryazarlığına, içerik üretiminden donanım kullanımına, kurgudan ışık ve ses kullanımına kadar alanında uzman akademisyen ve eğitmenlerden eğitim alacak. Eğitimler; teorik, pratik ve uygulamalı olmak üzere 3 kategoride verilecek. Teorik ve pratik eğitimi alan Kılavuz Gençlik, öğrendikleri bilgilerle kendi kanallarını kurup; "Video Üretim Projesi" için sahaya çıkarak deneyim kazanmış olacak.

PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRECEK

8 hafta boyunca cuma ve cumartesi günleri devam eden youtube atölye çalışmalarında akademisyen ve usta eğiticiler Dr. Murat Dağıtmaç, Dr. Ahmet Dolunay, Duygu Cantaş Demirel, Recep Çetin, Abdurrahman Seçer tarafından 17-27 yaş arası Kılavuz Gençlere; Youtube Dijital İçerik, Sosyal Medya Yayıncılığının incelikleri ve tekniklerini yüz yüze olarak öğretiyor. Kılavuz Gençlik, youtube atölyesinde buluşuyor ve gelecekte milyonlarca takipçiye dokunacak olan projelerini hayata geçirecek.

ATÖLYE ÇALIŞMALARINDAN MEMNUN

Ücretsiz düzenlenen atölye çalışmalarından memnun olduklarını belirten öğrenciler de, ustaların eşliğinde karikatür sanatını ve youtube dijital içerik ile sosyal medya yayıncılığını öğrenmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik E-Gençlik Akademi bünyesinde gerçekleştirilecek atölyelere kayıt olmak isteyen öğrenciler ise Ömerağa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi No: 50 İzmit/ Kocaeli adresindeki "Genç Mekan"a başvuruda bulunabilecekleri gibi Büyükşehir 153'ten ve https://kilavuzgenclik. kocaeli. bel. tr/DijitalKilavuz/Basvuru. aspx adresinden atölyeler hakkında da bilgi alabilecek.

Kaynak: Habermetre