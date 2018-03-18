Geleceğin Karikatüristleri Eyüpsultan'da Yetişecek

Eyüpsultan Belediyesi, İMH Gün Işığı Derneği iş birliği ile karikatür kursları başlattı. 24 öğrencinin ücretsiz eğitim alacağı proje kapsamında geleceğin karikatüristlerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, geleceğin karikatüristlerini yetiştirmek için önemli bir adım attı. 12 ortaokul ve 12 lise öğrencisinin eğitim alacağı karikatür dersleri, Eyüpsultan'da başladı. Geleceğin karikatüristlerinin yetişeceği karikatür okulunda öğrenciler eğlenerek yeteneklerini ve kalemlerini geliştirecek. 2017-2018 eğitim öğretim yılının bitimine kadar devam edecek olan kurs ücretsiz olacak. Kurs için gerekli tüm materyaller de belediye tarafından karşılanacak.

Kursa katılan öğrenciler, ders için gerekli araç ve gereçlerin kendilerine verilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a teşekkür ettiler. - İSTANBUL