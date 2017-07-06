Geleceğin Kadın Liderleri Projesinde Yeni Dönem Başladı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) Dünya Bankası ve Sanofi Türkiye'nin desteğiyle 2010 yılından bu yana sürdürdüğü "Geleceğin Kadın Liderleri" projesinin yeni dönemi başladı.



Projenin yeni dönemi hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, genç kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen eğitim programından bugüne kadar yaklaşık 500 genç kadının mezun olduğunu söyledi.



Oktar, proje sayesinde genç kadınların iş arama süreçlerinin kolaylaştırıldığını, iletişim ağlarının genişletildiğini ve bu sayede de iş gücüne katılımlarının sağlandığını anlattı.



Türkiye'de her dört kadından ancak birinin çalışma hayatı içinde yer aldığını dile getiren Oktar, proje ile bu oranı artırmayı hedeflediklerini bildirdi.



Oktar, proje kapsamında katılımcılara eğitim ve mentorluk desteği verildiğini ifade ederek, "Proje, genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini kuvvetlendirmek amacıyla, onların iş arama süreçlerini kolaylaştırmayı, iletişim ağlarını genişletmeyi, iş gücüne katılımlarını sağlamayı ve sosyal duyarlılıklarını geliştirmeyi hedefliyor." dedi.



Projede, üç gün süren eğitim programı çerçevesinde iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitim verildiğini anlatan Oktar, ayrıca katılımcıların hem girişimci hem de profesyonel hayattan rol modellerle buluşmalarının sağladığını söyledi.



"Başvurular 17 Ağustos'ta sona erecek"



Oktar, eğitimler sonrasında projeden mezun olan genç kadınların hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında eğitimcilerden, mentorlerden ve daha önce programdan mezun olmuş diğer katılımcılardan destek aldığını bildirdi.



İş hayatında giderek sayısı artan Geleceğin Kadın Liderleri programı mezunlarının, çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla birbirlerine destek verdiğini dile getiren Oktar, projenin, bu dönemde yeni katılımcılarla büyümeye ve daha çok kadının hayatına dokunmaya devam edeceğini vurguladı.



Oktar, 2016 istatistiklerine göre Türkiye'de kadınların yüzde 27,5'inin istihdamda yer aldığını anımsatarak, 29 milyon çalışma yaş aralığında olan kadının sadece 8,2 milyonunun çalıştığını aktardı.



Kız çocuklarının, kadınların ve genç kadınlar pek çok zorlukla karşılaştığını dile getiren Oktar, "Ancak hayatlarını iyileştirecek tek bir destek, tek bir olumlu adım bile hayatlarını bambaşka bir yöne götürmeye yetebiliyor. Çünkü kapı bir kez açıldığı zaman, o kız çocukları, kadınlar, genç kadınlar mücadele etmekten asla vazgeçmiyor." diye konuştu.



Oktar, projeye bu yıl katılabilmek için 4 Temmuz'da başlayan başvuru süresinin 17 Ağustos'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.



"Mezunlar bizim geleceğimiz"



KAGİDER Yönetim Kurulu üyesi Servisimin Cömert Birced, Geleceğin Kadın Liderleri ile derneğin diğer projeleri hakkında bilgiler verdi.



İş hayatında giderek sayıları artan Geleceğin Kadın Liderleri programının mezunlarının çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla birbirlerine destek verdiğinden bahseden Birced, şunları söyledi:



"Bu destek sanal gruplar üzerinden, yüz yüze, dönemsel buluşmalar ve bölgesel buluşmalar şeklinde olmakta ve giderek artmaktadır. Kadının iş gücüne katkısını artırmayı amaçlayan proje, sürdürülebilir bir kalkınma modeli yaratılması açısından da çok önemlidir. Geleceğin Kadın Liderleri bizim geleceğimiz, sadece bayrağı devredeğimiz kişiler değil. Enerjileri ile kadın sorunlarına çözüm bulan paydaşlarımız olarak görüyoruz onları."



Birced, şu ana kadar projeye başvuran toplam 4 bin 500 kişinin nasıl seçildiğine ilişkin soru üzerine, süreçten bahsetti.



"Kalkınmanın yolu kadınların iş gücüne katılmasından geçiyor"



Sanofi İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın yolunun kadınları iş gücüne katmaktan geçtiğini belirterek, kadınların ekonomiye katılımının büyük önem taşıdığına inandıklarını vurguladı.



Tüm dünyada çeşitliliği vurgulayan yaklaşımlarıyla kadın iş gücünü destekleyen projelere özel önem verdiklerini dile getiren Özcan, bu kapsamda yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.



Özcan, kadınların iş gücüne katılması ve onların desteklenmesi yönünde ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.



"Projeye destek vermeyi sürdüreceğiz"



Sanofi Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, şirketin küresel faaliyetlerinden bahsederek, "kurumsal vatandaş" sorumluluğu ve anlayışıyla hareket ettiklerni söyledi.



Yürüttükleri tüm projelerin odağına bu anlayışı yerleştirdiklerini dile getiren Kaya, Sanofi Türkiye'nin son altı yılda yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle 10 milyon insana ulaştığını bildirdi.



Kaya, Geleceğin Kadın Liderleri programına destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



"Proje hayatımı değiştirdi"



Projeden 2013 yılında mezun olan Borusan Akademi Eğitim Geliştirme Sorumlusu Sara Demirel, projenin hayatını değiştirdiğini belirterek, Van doğumlu olduğunu, 17 yaşında İstanbul'a geldiğini söyledi.



Beş kız kardeş olduklarını dile getiren Demirel, okuduğu lisede okul birincisi olduğunu, İstanbul'a 17 yaşında geldiğini, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığını anlattı.



Demirel, okurken çektiği zorluklardan bahsederek, kendisinin okuması sonrası çevresindeki insanların kız çocuklarının okumasına yönelik görüşlerinin olumlu değiştiğinden bahsetti.



Gözlerinin içi parlayan genç kızlarla bu programda tanıştığını aktaran Demirel, bir işe girmek için yaşayacakları süreçlerde başarılı olabilmeleri için yapmaları gerekenleri projede öğrendiklerini bildirdi.



Demirel, "Hayatım gerçekten bu proje ile değişti ve yönünü buldu. Ben de diğer insanların hayatını değiştirmek istiyorum." dedi.