Geleceğin Kadın Liderleri Programı'nın yeni dönem başvuruları başladı
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Geleceğin Kadın Liderleri Programı'nın yeni dönem başvuruları başladı

Geleceğin Kadın Liderleri Programı'nın yeni dönem başvuruları başladı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle 2010 yılında hayata geçirilen "Geleceğin Kadın Liderleri" programının yeni dönem eğitim başvuruları açıldı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle 2010 yılında hayata geçirilen "Geleceğin Kadın Liderleri" programının yeni dönem eğitim başvuruları açıldı.

Sanofi açıklamasına göre, Geleceğin Kadın Liderleri programının 11'inci dönemi başlıyor. İş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri eğitimlerini içeren Geleceğin Kadın Liderleri programı, Türkiye'nin dört bir yanından genç kadınların başvurularını bekliyor.

Programa, üniversiteden 2021 yılında mezun olan veya son sınıfa geçmiş, yani 2022 yılında mezun olacak, tercihen burslu okumuş, staj, yarı zamanlı iş tecrübesi olan ve yine tercihen sivil toplum kuruluşlarında sosyal gönüllülük projelerinde yer almış, yeniliklere ve gelişmelere açık, yüksek kariyer hedefi olan tüm genç kadınlar 2 Ağustos'a kadar başvurabilecek.

Programda yer alacak katılımcılar, işe girişlerinde kendilerine faydalı olabilecek, girişimcilik, teknoloji, proje yönetimi, mülakat simülasyonları gibi eğitimlerin yanı sıra iş hayatlarına yön verecek hikaye anlatımı, psikolojik sermaye, işte mutluluk eğitimleri de alarak sertifikasyon sürecinden geçirilecek. Ayrıca eğitim süresince katılımcılar, hızlı ağ iletişimi (networking) panelleriyle farklı sektörlerin temsilcilerinden o sektörlerle ilgili doğrudan bilgi alma şansını da yakalayacak.

Katılımcıların çevrim içi mülakatlar sonucu belirleneceği Geleceğin Kadın Liderleri yeni dönem programı 19-22 Ekim'de, 4 gün boyunca yine çevrim içi platform üzerinden gerçekleştirilecek.

10 yılı geride bırakan programda ve bugüne kadar sertifika alan 1.000 genç kadının yüzde 92'sinin iş hayatına katıldığı, ücretsiz olarak gerçekleştirilen Geleceğin Kadın Liderleri programına başvurular, projenin web sitesi "www.geleceginkadinliderleri.org" üzerinden yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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